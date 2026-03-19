प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबीच समन्वय हुने विश्वास छ : अध्यक्ष दाहाल

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीय संसद्का दुई सदनबीच समन्वय हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १४:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबीच समन्वय भइरहेको र सहज ढंगबाट अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
  • उहाँले विगतमा के भयो भन्दा पनि अब दुवै सदनबीच समन्वय र सहयोग हुने विश्वास रहेको बताउनुभयो।

२७ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीय संसद्का दुई सदनबीच समन्वय हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले समन्वय गर्ने काम भइरहेको बताएका हुन् ।

‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबीच समन्वय भइरहेको छ । सहज ढंगबाट अघि बढ्छौं । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबीच समन्वय हुन्छ भन्ने विश्वास छ, ‘ उनले भने, ‘विगतमा के भयो भन्दा पनि अब दुवै सदनबीच समन्वय र सहयोग हुने विश्वास छ ।’

नारायणप्रसाद दाहाल
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालबीच भेटवार्ता
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालद्वारा ओली पिताप्रति श्रद्धाञ्जली

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालद्वारा ओली पिताप्रति श्रद्धाञ्जली
राष्ट्रिय सभालाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ : अध्यक्ष दाहाल

राष्ट्रिय सभालाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ : अध्यक्ष दाहाल
पुस दोस्रो साता राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउने तयारी

पुस दोस्रो साता राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउने तयारी
समयमै चुनाव गर्नु सरकारको दायित्व : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष

समयमै चुनाव गर्नु सरकारको दायित्व : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष
देशको अगाडि धेरै चुनौती खडा भएको छ : दाहाल

देशको अगाडि धेरै चुनौती खडा भएको छ : दाहाल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

