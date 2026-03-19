प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबीच समन्वय हुने विश्वास छ : अध्यक्ष दाहाल

- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबीच समन्वय भइरहेको र सहज ढंगबाट अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
- उहाँले विगतमा के भयो भन्दा पनि अब दुवै सदनबीच समन्वय र सहयोग हुने विश्वास रहेको बताउनुभयो।
२७ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीय संसद्का दुई सदनबीच समन्वय हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले समन्वय गर्ने काम भइरहेको बताएका हुन् ।
‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबीच समन्वय भइरहेको छ । सहज ढंगबाट अघि बढ्छौं । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबीच समन्वय हुन्छ भन्ने विश्वास छ, ‘ उनले भने, ‘विगतमा के भयो भन्दा पनि अब दुवै सदनबीच समन्वय र सहयोग हुने विश्वास छ ।’
