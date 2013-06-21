कैलालीमा वन्यजन्तुको अंग लुकाइएको घटना : प्रहरीमाथि कारबाही गर्न ढिलाइ

छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिना बितिसक्दा समेत सिफारिसअनुसार उनीहरूमाथि कारबाही भएको छैन ।

जनक विष्ट जनक विष्ट
२०८२ चैत १ गते १८:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कैलालीमा वन्यजन्तुको अंग र भरुवा बन्दुकसहित दुई जना पक्राउ परेका थिए, तर मुद्दा कमजोर बनाउन प्रहरीको भूमिका भएको पाइएको छ।
  • प्रहरी निरीक्षक दानसिंह भण्डारीसहितका प्रहरीमाथि छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरेको छ, तर चुनावका कारण कारबाही ढिलाइ भएको छ।
  • सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन प्रतिवेदन बुझाएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

१ चैत, धनगढी । कैलालीमा वन्यजन्तुको अंग र भरुवा बन्दुकसहित दुई जना पक्राउ परेको घटनामा मुद्दा कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको आरोपमा केही प्रहरीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । तर प्रहरी नियमावलीअनुसार सिफारिसमा परेका प्रहरीलाई कारबाही गर्न भने ढिलाइ भइरहेको पाइएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीले गत ९ साउनमा गोदावरी नगरपालिका–८ बाट दुई भरुवा बन्दुक, चित्तलको सिङ र खुट्टासहित स्थानीय २३ वर्षीय चन्द्रबहादुर चौधरी र राजकुमार चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

तर, पक्राउ परेकामाथि मुद्दा चलाउने क्रममा भने चित्तलको सिङ र खुट्टा विवरणमा नदेखाएर गायब पारिएको पाइएपछि तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक दानसिंह भण्डारीसहितका प्रहरी कर्मचारीमाथि छानबिन गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) निशान्त श्रीवास्तव नेतृत्वको समितिले यो प्रकरणको छानबिन गर्दै गत पुसको पहिलो साता प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रहरी निरीक्षक भण्डारीसहितका प्रहरीले बरामद वन्युजन्तुको अंग लुकाउने कार्यमा भूमिका खेलेको पाइएको भन्दै नियमावलीबमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

तर, छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिना बितिसक्दा समेत सिफारिसअनुसार उनीहरूमाथि कारबाही भएको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक(डीआईजी) ओमबहादुर रानाले निर्वाचनका कारण कारवाही गर्न ढिलाइ भएको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीलाई छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन भइसकेकाले चाँडै गरिने रानाले बताए ।

कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) नरेन्द्र चन्दले पनि चुनावका कारण केही ढिलो भए पनि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार घटनामा मुछिएका प्रहरी निरीक्षक भण्डारीसहितका प्रहरीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र जवाफ आएपछि थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

वन्यजन्तुको अंग लुकाउन भूमिका खेलेको आरोपमा कारबाही सिफारिस परेका इप्रका मालाखेतीका मुद्दा शाखाका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दानसिंह भण्डारी अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय साँफेबगरमा कार्यरत छन् ।

बन्दुक र वन्यजन्तुको अंगसहित दुई जना पक्राउ परेको घटनामा आर्थिक चलखेल गर्दै वन्यजन्तुको अंग लुकाएर मुद्दा कमजोर बनाएको भन्दै भण्डारीविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बेनामे उजुरी परेको थियो ।

सोही उजुरीका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनअनुसार प्रदेशले इलाका मालाखेतीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रणबहादुर चन्दको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले बुझाएको प्रतिवेदन चित्तबुझ्दो नदेखिएको भन्दै पुन: प्रदेशले डीएसपी निशान्त श्रीवास्तवको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो ।

लेखक
जनक विष्ट

विष्ट अनलाइनखबरका कैलाली संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
Hot Properties

कैलालीमा गोठमा मृत भेटिएकी महिलाको श्रीमानबाटै हत्या भएको पुष्टि

कैलालीमा गोठमा मृत भेटिएकी महिलाको श्रीमानबाटै हत्या भएको पुष्टि
कैलाली-४ मा वडाध्यक्षमाथि ढुंगा प्रहार

कैलाली-४ मा वडाध्यक्षमाथि ढुंगा प्रहार
कैलालीमा दुई घण्टामा ८ हजार २८६ मत खस्यो

कैलालीमा दुई घण्टामा ८ हजार २८६ मत खस्यो
कैलाली-२ मा प्रलोपा उम्मेदवारले गरे एमालेका सूर्य थापालाई समर्थन

कैलाली-२ मा प्रलोपा उम्मेदवारले गरे एमालेका सूर्य थापालाई समर्थन
कैलालीमा अनुहार जलेको अवस्थामा जंगलभित्र भेटियो युवतीको शव

कैलालीमा अनुहार जलेको अवस्थामा जंगलभित्र भेटियो युवतीको शव
कैलाली-४ : एमाले उपमहासचिवका मुख्य प्रतिस्पर्धी सबै नयाँ अनुहार

कैलाली-४ : एमाले उपमहासचिवका मुख्य प्रतिस्पर्धी सबै नयाँ अनुहार

