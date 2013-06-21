नेकपाको समानुपातिक सांसदमा माधव नेपाल पक्षबाट दुई जना 

१ चैत, काठमाडौ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले टुंग्याएको ९ जना समानुपातिक सांसदमा दुई जना एकीकृत समाजवादी पृष्ठभुमिका नेता परेका छन् ।
खस आर्य पुरुष तर्फबाट सांसद बनेका प्रमेश हमाल र दलित पुरुषतर्फ सांसद बनेका गणेश विश्वकर्मा एकीकृत समाजवादी पृष्ठभूमिका नेता हुन् ।
बाँकी ६ जना माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेताहरू सांसद सिफारिस भएका छन् । भने एक जना रन्जिता श्रेष्ठको कोटाबाट सांसद बनेका छन् ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
प्रतिक्रिया 4