+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रचण्डको प्रतिबद्धता– शक्तिशाली दलित विकास प्राधिकरण बनाउँछौँ, त्यसले विशेषाधिकार दिन्छ

विगतमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला दलित विकास प्राधिकरण बनाउने निर्णय भएको पनि प्रचण्डले सुनाए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १२ गते १८:२७

१२ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिङ्गो दलित समुदायको उत्थानका लागि शक्तिशाली दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपा मुख्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पार्टीले प्रतिबद्धतापत्रमा शक्तिशाली दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताएका हुन् ।

‘त्यो प्राधिकरणले दलित समुदायको समग्र विकासलाई मार्गनिर्देश गर्नेछ,’ उनले भने । संयोजक दाहालले राज्यका सबै तहमा दलित समुदायलाई विशेषाधिकार हुनुपर्ने कुरामा आफू लड्दैआएको बताए ।

‘संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानमा दलितका हकअधिकार लिपिबद्ध गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो अझै पर्याप्त छैन, हामीलाई विशेषाधिकार प्राप्त गर्नुछ ।’

विगतमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला दलित विकास प्राधिकरण बनाउने निर्णय भएको पनि प्रचण्डले सुनाए । ‘कार्यान्वयनका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेको थिएँ, पछि बनेको सरकारले त्यसलाई अघि बढाएन,’ उनले भने ।

दलित विकास प्राधिकरण नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी प्रचण्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

खेलाडीले उपचारका लागि गुहार माग्‍नै पर्छ ?

खेलाडीले उपचारका लागि गुहार माग्‍नै पर्छ ?
विदेशी मुद्रासहित स्वीडिस नागरिक पक्राउ

विदेशी मुद्रासहित स्वीडिस नागरिक पक्राउ
देश जिम्मा लगाउने कुरा स्वाद फेरेजस्तो होइन : विश्वप्रकाश शर्मा

देश जिम्मा लगाउने कुरा स्वाद फेरेजस्तो होइन : विश्वप्रकाश शर्मा
विद्यार्थीहरू सिर्जनशील, उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धी नागरिक बन्नुपर्छ : उपकुलपति वाग्ले

विद्यार्थीहरू सिर्जनशील, उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धी नागरिक बन्नुपर्छ : उपकुलपति वाग्ले
जेनजी आन्दोलन गरेका रोहित सर्बिया जाँदै थिए, त्रिशूलीमा अस्ताए

जेनजी आन्दोलन गरेका रोहित सर्बिया जाँदै थिए, त्रिशूलीमा अस्ताए
जय ट्रफीमा बागमती प्रदेश र आर्मीबीचको खेल ‘ड्र’

जय ट्रफीमा बागमती प्रदेश र आर्मीबीचको खेल ‘ड्र’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories
मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित