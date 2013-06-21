‘हामी तीन भाइ’ को ट्रेलर : सम्पत्तिले दाजुभाइमा ल्याउने दरारको कथा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मधुसुधन भट्टराई निर्देशित फिल्म ‘हामी तीन भाइ’ को ट्रेलर युट्युबमा रिलिज भएको छ।
- फिल्ममा तीन दाजुभाइको सम्बन्धमा दरार आउने कथा समेटिएको छ र विनोद न्यौपाने, कुशल विष्ट, फलित राईले भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
- ‘हामी तीन भाइ’ १३ चैतदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ र यसमा सामाजिक कथावस्तु र हास्य तत्व मिश्रित छन्।
काठमाडौं । मधुुसुधन भट्टराई निर्देशित फिल्म ‘हामी तीन भाइ’ को ट्रेलर युट्युबमा रिलिज भएको छ । ट्रेलरले कथावस्तु, चरित्र चित्रण र केन्द्रीय द्वन्द्वबारे संक्षिप्त प्रकाश पार्छ ।
एक गाउँमा ३ दाजुभाइको कथा यसमा समेटिएको छ । बाबुआमाले बित्नुअघि दाजुभाइ अलग नहुनु भनेर भनेका हुन्छन् । विवाहपछि भने यी दाजुभाइको हार्दिक सम्बन्धमा दरार आउन थाल्छ ।
अंशवण्डाको रडाकोले यी तीनजनाको सम्बन्धमा फाटो आउँछ । फिल्ममा विनोद न्यौपाने, कुशल विष्ट र फलित राईले दाजुभाइको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यो फेमिली ड्रामाले नेपाली समाजको आमघरमा विद्यमान कथावस्तुलाई चित्रण गर्छ ।
फिल्ममा लक्ष्मी बर्देवा, जाह्न्वी बस्नेत, आश्मा गिरी, राजाराम पौडेल, रवीन्द्र झा लगायतको पनि अभिनय छ । सामाजिक कथावस्तुसँगै यसमा हास्य तत्वको पनि मिश्रण गरिएको छ ।
पटकथा तथा संवाद शिवम अधिकारीको छ । प्रसिद्धी सिने आट्र्स प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मको निर्मातामा त्रिरत्न श्रेष्ठ र मनोज श्रेष्ठ छन् ।
कार्यकारी निर्माता विक्रम तामाङ हुन् । सह-निर्माता भक्तलाल श्रेष्ठ, प्रतिमा थापा पोखरेल, दुर्गालक्ष्मी पाण्डे छन् । १३ चैतदेखि ‘हामी तीन भाइ’ प्रदर्शन तयारीमा छ ।
