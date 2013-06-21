हलमा लाग्यो ‘हामी तीन भाइ’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते १२:१९

  • फिल्म 'हामी तीन भाइ' शुक्रबारदेखि देशब्यापी हलमा प्रदर्शनमा आएको छ।
  • फिल्ममा दाजुभाइको सम्बन्ध, प्रेम र दरारको कथा मधुसुधन भट्टराईले निर्देशन गरेका छन्।
  • शुक्रबारदेखि हलिउडको हरर फिल्म 'दे विल किल यू' पनि नेपालका हलमा प्रदर्शनमा आएको छ।

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि हलमा फिल्म ‘हामी तीन भाइ’ प्रदर्शनमा आएको छ । रामनवमीको अवसरमा यो फिल्म देशब्यापी प्रदर्शनमा आएको हो ।

पारिवारिक कथावस्तुको फिल्मले सम्पत्ति र पत्नीको कारण दाजुभाइको सम्बन्ध, प्रेम, मित्रता र दरारको कथा भन्छ । फिल्मलाई मधुसुधन भट्टराईले निर्देशन गरेका हुन् ।

हलमा दर्शकको खडेरी परेको समयमा यो फिल्मले दर्शकलाई हलसम्म तान्ने विश्वास निर्माताको छ । कमेडी तथा सामाजिक कथामा आधारित फिल्ममा विनोद न्यौपाने, लक्ष्मी वर्देवा, कुशल बिष्ट, आश्मा गिरी, जान्वी बस्नेत, फलित राई, राजाराम पौडेल, रविन्द्र झा, बिष्णु सापकोटाको अभिनय छ ।

प्रसिद्धी सिने आट्र्स प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाई त्रिरन्त श्रेष्ठ र मनोज श्रेष्ठले निर्माण गरेका हुन् । यो फिल्मको रनटाइम १३७ मिनेट छ ।

शुक्रबारदेखि नेपालका हलमा हलिउडको हरर फिल्म ‘दे विल किल यू’ पनि प्रदर्शनमा आएको छ । ९४ मिनेट रनटाइमको यो फिल्मलाई एक्सन, हरर, कमेडी जनरामा राखिएको छ ।

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

