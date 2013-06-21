हलमा लाग्यो ‘हामी तीन भाइ’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिल्म 'हामी तीन भाइ' शुक्रबारदेखि देशब्यापी हलमा प्रदर्शनमा आएको छ।
- फिल्ममा दाजुभाइको सम्बन्ध, प्रेम र दरारको कथा मधुसुधन भट्टराईले निर्देशन गरेका छन्।
- शुक्रबारदेखि हलिउडको हरर फिल्म 'दे विल किल यू' पनि नेपालका हलमा प्रदर्शनमा आएको छ।
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि हलमा फिल्म ‘हामी तीन भाइ’ प्रदर्शनमा आएको छ । रामनवमीको अवसरमा यो फिल्म देशब्यापी प्रदर्शनमा आएको हो ।
पारिवारिक कथावस्तुको फिल्मले सम्पत्ति र पत्नीको कारण दाजुभाइको सम्बन्ध, प्रेम, मित्रता र दरारको कथा भन्छ । फिल्मलाई मधुसुधन भट्टराईले निर्देशन गरेका हुन् ।
हलमा दर्शकको खडेरी परेको समयमा यो फिल्मले दर्शकलाई हलसम्म तान्ने विश्वास निर्माताको छ । कमेडी तथा सामाजिक कथामा आधारित फिल्ममा विनोद न्यौपाने, लक्ष्मी वर्देवा, कुशल बिष्ट, आश्मा गिरी, जान्वी बस्नेत, फलित राई, राजाराम पौडेल, रविन्द्र झा, बिष्णु सापकोटाको अभिनय छ ।
प्रसिद्धी सिने आट्र्स प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाई त्रिरन्त श्रेष्ठ र मनोज श्रेष्ठले निर्माण गरेका हुन् । यो फिल्मको रनटाइम १३७ मिनेट छ ।
शुक्रबारदेखि नेपालका हलमा हलिउडको हरर फिल्म ‘दे विल किल यू’ पनि प्रदर्शनमा आएको छ । ९४ मिनेट रनटाइमको यो फिल्मलाई एक्सन, हरर, कमेडी जनरामा राखिएको छ ।
