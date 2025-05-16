‘हामी तीन भाइ’ १३ चैतदेखि प्रदर्शन हुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मधुसुदन भट्टराई निर्देशित फिल्म 'हामी तीन भाइ' १३ चैतदेखि देशब्यापी प्रदर्शनमा आउने भएको छ।
- फिल्ममा विनोद न्यौपाने, फलित राई, कुशल बिष्ट लगायत कलाकारको मुख्य भूमिका छ।
- फिल्मको निर्माण प्रसिद्धी सिने आर्टस् प्रालीले गरेको छ र पटकथा शिवम् अधिकारीले लेखेका हुन्।
काठमाडौं । मधुसुदन भट्टराई निर्देशित फिल्म ‘हामी तीन भाइ’ १३ चैतदेखि देशब्यापी प्रदर्शनमा आउने भएको छ । पोस्टर सार्वजनिक गर्दै फिल्मले प्रदर्शन मिति घोषणा गरेको हो ।
पोस्टरमा तीनजना अभिनेता विनोद न्यौपाने, फलित राई र कुशल बिष्ट फिचर्ड छन् ।
फिल्मको शीर्ष भूमिकामा न्यौपानेसहित लक्ष्मी वर्देवा, कुशल बिष्ट, आश्मा गिरी, जाहन्वी बस्नेत, फलित राई, राजाराम पौडेल, रविन्द्र झा, बिष्णु सापकोटा लगायतको अभिनय छ ।
विकास चापागाइँ, सुष्मा निरौला, यादव देवकोटा, अन्जु हमाल, तारा शर्मा, पवन केसी, रमा बिष्ट, विरेन श्रेष्ठ, सुष्मा जिम्बा, खिन्न बहादुर भण्डारी, गोविन्द पौडेल, भूमिका गिरी, टेकराज पौडेल, अमृतमान महर्जनको पनि अभिनय छ ।
प्रसिद्धी सिने आर्टस् प्रालीको व्यानरमा निर्माण भएको फिल्मको निर्मातामा त्रिरत्न श्रेष्ठ र मनोज श्रेष्ठ छन् । कार्यकारी निर्माता विक्रम तामाङ हुन् । सह–निर्माता भक्तलाल श्रेष्ठ, प्रतिमा थापा पोखरेल, दुर्गालक्ष्मी पाण्डे हुन् ।
साजित महत प्रस्तुतकर्ता रहेको फिल्मको पटकथा तथा संवाद शिवम् अधिकारीले लेखेका हुन् ।
