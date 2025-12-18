रेखा र निरुताको ‘३६ को आँकडा’ नेपाली नयाँवर्षको छेकोमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अभिनेत्री रेखा थापाले निर्माण गरेको फिल्म ‘३६ को आँकडा’ २७ चैत २०८२ देखि देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ।
- सवीर श्रेष्ठ निर्देशित फिल्ममा रेखा थापा, पूजा शर्मा, निरूता सिंह, महेश त्रिपाठी र पुष्प खड्काले अभिनय गरेका छन्।
- फिल्म रेखा फिल्म्स र काइट्स इन्टरटेन्मेन्टको संयुक्त ब्यानरमा बनेको हो र यसले दर्शकलाई फरक स्वाद दिने विश्वास गरिएको छ।
काठमाडौं । अभिनेत्री रेखा थापाले निर्माण गरेको फिल्म ‘३६ को आँकडा’ नेपाली नयाँवर्ष २०८३ को छेकोमा आउने भएको छ । रेखाले सामाजिक सञ्जालबाट प्रदर्शन मिति घोषणा गरेकी हुन् ।
उनका अनुसार, सवीर श्रेष्ठ निर्देशित फिल्म २७ चैतदेखि देशब्यापी रिलिज हुनेछ ।
प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै रेखाले लेखेकी छन्, ‘ देश पाखण्डको दोस्रो अध्यायमा प्रवेश…। चलचित्र ‘छत्तीसको आँकडा’ आगामी चैत्र २७ गते देशव्यापी रूपमा रिलिज हुँदैछ । चैत २७ मा हलमै भेटौं ।’
फिल्ममा रेखासहित पूजा शर्मा, निरूता सिंह, महेश त्रिपाठी र पुष्प खड्का लगायतको अभिनय छ । यसअघि सार्वजनिक फिल्मको पोस्टरलाई दर्शकहरूले रूचाएका छन् । फिल्मले दर्शकलाई फरक स्वाद दिने विश्वास गरिएको छ ।
यो फिल्म रेखा फिल्म्स र काइट्स इन्टरटेन्मेन्टको संयुक्त ब्यानरमा बनेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4