+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

जनकपुर बोल्ट्स 2025

1/0 (0.3)
चितवन राइनोज 2025 va जनकपुर बोल्ट्स 2025 vs

चितवन राइनोज 2025

176/4(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

११७ बलमा १७६ रन आवश्यक

जनकपुर बोल्ट्स 2025

1/0(0.3)
vs

चितवन राइनोज 2025

176/4(20)
WC Series
जनकपुर बोल्ट्स 2025
1/0 (0.3)
VS
११७ बलमा १७६ रन आवश्यक
चितवन राइनोज 2025
176/4 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

रेखा थापालाई लिएर ‘अभिमन्यु’ को दोस्रो अध्याय बन्न लागेको हो ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १६ गते १३:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • थ्रीलर फिल्म 'अभिमन्यु' को प्रिमियर सोमबार सम्पन्न भयो जहाँ रेखा थापाको अनपेक्षित प्रवेशले दर्शकलाई सरप्राइज दियो।
  • निर्माताले रेखा थापाको विशेष भूमिकालाई लुकाएका थिए र दोस्रो अध्याय निर्माण गर्ने संकेत पनि दिएका छन्।
  • फिल्ममा थापाले अनुसन्धान अधिकृतको भूमिका निभाएकी छन् र दोस्रो अध्यायमा उनको कथा विस्तार हुने देखिन्छ।

काठमाडौं । थ्रीलर फिल्म ‘अभिमन्यु’ लाई सोमबार प्रिमियर गरियो, जहाँ अतिथिले फिल्म हेरे । फिल्मको अन्त्यतिर दर्शकले एक सरप्राइज पाए, जहाँ रेखा थापाको प्रवेश अनपेक्षित थियो ।

निर्माताले थापाको ‘विशेष भूमिका’ लाई लुकाएका थिए । तर, प्रिमियरमा यस कुराको खुलासा मात्र भएन, निर्माताले दोस्रो अध्याय निर्माण गर्ने कुराको पनि संकेत गरेका छन् ।

दाइजो प्रथा र त्यस पृष्ठभूमिमा कथा अघि बढ्दै जाँदा थापा अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा फिल्ममा प्रवेश गर्छिन् । उनको उक्त प्रवेशले कथा अझै लम्बिने देखिन्छ । निर्माताले फिल्म निर्माण गरेको खण्डमा दर्शकले रेखालाई दोस्रो अध्यायमा हेर्न पाउनेछन् ।

यद्यपि, नेपाली फिल्ममा स्टारहरूको क्यामियो त हुने तर, फिल्म नबन्ने गरेको उदाहरण प्रशस्तै छन् । ‘अभिमन्यु’ का निर्माताले सुरुदेखि नै फिल्मलाई च्याप्टर वनको रुपमा प्रचारप्रसार गरेका छन् । यसको अर्थ, बाँकी कथा दोस्रोमा हुन्छ भन्ने हो ।

रेखाले यसअघि पनि केही फिल्ममा प्रहरीको भूमिकामा अभिनय गरेकी छिन् । ‘अभिमन्यु’ मा उनको रोल पनि उनको पर्सनालिटी र अघिल्ला रोलअनुसार दर्शनीय हुनसक्छन् ।

सुशान्त गौतम निर्देशित फिल्म ‘अभिमन्यु’ शुक्रबारदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ जसलाई सेभेन सिज सिनेमाले निर्माण गरेको हो ।

अभिमन्यु रेखा थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित