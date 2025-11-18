‘अभिमन्यु’ हिन्दी संस्करणको टिजर सार्वजनिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । १८ मंसिरदेखि प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्म ‘अभिमन्यू’ ले हिन्दी संस्करणको टिजर युट्युबमा सार्वजनिक गरेको छ ।
यो फिल्म सो मितिमा नेपाल, भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली र हिन्दी भाषामा प्रदर्शन हुने जनाइएको छ ।
टिजरमा चलचित्रका अधिकांश मुख्य कलाकारलाई देख्न सकिन्छ । प्रेम, रहस्य, पैसाको प्रलोभन, अपहरण, सेयर बाँडफाँट, प्रहरी हिरासतमा पुगेको आरोपी र उसको बयान फिल्ममा देख्न सकिन्छ ।
सिनेमाको मुख्य पात्र नै कसरी अपहरणकारी बन्न बाध्य हुन्छ भन्ने रहस्यपूर्ण कथावस्तु टिजरमा चित्रित छ ।
सेभेन सिज सिनेमाको प्रस्तुति निर्माण भएको फिल्ममा कामेश्वर चौरसिया, सरिता गिरी, किरण श्रेष्ठ, लक्ष्मी बर्देवा, गौमाया गुरुङ, प्रकाश दाहाल, शिशिर वाङ्देल मुख्य भूमिकामा छन् ।
सुशान्त गौतमले निर्देशन गरेको फिल्मको पटकथा मुकेश खनालको छ । निर्माता विनोद पौडेल र गुञ्जन गिरी हुन् । रमेश चौलागाईं र हरि श्रेष्ठ सह-निर्माता हुन् ।
कार्यकारी निर्मातामा विशाल लामा, हरि मोक्तान, कृष्ण भट्टराई, नीराजन लुइँटेल र सन्देश श्रेष्ठ छन् । लाइन प्रोड्युसरमा जीवन शाक्य छन् ।
शरद महतोको डिओपी रहेको यस चलचित्रमा मनोज श्रेष्ठको भिएफएक्स, जुनिम गहतराजको रंग संयोजन, मदन घिमिरेको सम्पादक रहेका छ ।
