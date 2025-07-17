फिल्म खेल्न काठमाडौं आइपुगिन् निरुता, ‘३६ को आँकडा’को छायांकन सुरु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अभिनेत्री निरुता सिंह आगामी फिल्म ‘३६ को आँकडा’को छायांकन सोमबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ।
- निरुताले भनिन्, ‘अब म कहिँ पनि जादिनँ । निरन्तर नेपाली फिल्ममा काम गर्छु ।’
- निर्देशक सविर श्रेष्ठले निरुतालाई ‘चाहिने भूमिका’का लागि फिल्ममा समावेश गरेको खुलाए।
काठमाडौं । रेखा थापाको आगामी फिल्म ‘३६ को आँकडा’मा अभिनय गर्न अभिनेत्री निरुता सिंह काठमाडौं आइपुगेकी छन् ।
यो फिल्मको छायांकन सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ । मुम्बईबाट आइतबार राती त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेकी उनले केही मिडियासँग कुरा गर्दै आफू उत्साहित रहेको बताइन् ।
निरुताले भनिन्, ‘अब म कहिँ पनि जादिनँ । निरन्तर नेपाली फिल्ममा काम गर्छु । बीचमा मलाई कोरोना भयो । त्यसकारण, मैले फिल्ममा काम गर्न पाइनँ । अब भने म कही पनि जान्नँ ।’
निरुताले आफू नेपाली फिल्म भन्दा टाढा बस्न नसक्ने बताइन् । यसबीच केही फिल्मबाट प्रस्ताव आएपनि विभिन्न कुरा नमिलेर काम गर्न नपाएको उनको भनाई छ ।
यो फिल्ममा निरुताको भूमिका के हो भन्ने खुलेको छैन । निर्देशक सविर श्रेष्ठले पनि निरुताको भूमिका अहिले नै खुलाउन नमिल्ने सुनाए ।
निरुतालाई फिल्ममा लिनुको कारणबारे सविर भन्छन्, ‘मैले सहायक निर्देशकको रुपमा निरुता दिदीसँग केही फिल्ममा काम गरेको थिएँ । तर, निर्देशक भएपछि काम गर्न पाएको थिइनँ ।’
‘यो फिल्ममा पनि निरुता दिदी नै चाहिने भूमिका छ । यसैले, उहाँलाई आग्रह गरेका हौं’ उनले भने ।
यो फिल्ममा रेखा थापा, पूजा शर्मा, महेश त्रिपाठी, पुष्प खड्काको पनि अभिनय हुनेछ ।
रेखा र निरुताले फिल्म ‘दुई पल’पछि एकसाथ पर्दा सेयर गरेका छैनन् । अब भने यी दुई स्टार नायिकाले एकसाथ काम गर्दैछन् ।
नायिका सिंहले फिल्म ‘दाल भात तरकारी’पछि नयाँ फिल्ममा काम गरेकी छैनन् । अब भने उनी सोमबारदेखि छायांकन सुरु भएको फिल्म ‘३६ को आँकडा’मा काम गर्न तयारी भएकी छिन्
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4