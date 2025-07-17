रेखा थापाले माग गरिन् राप्रपामा विशेष महाधिवेशन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ रेखा थापाले पार्टीभित्र विवाद बढेपछि विशेष महाधिवेशनको माग गरेकी छन्।
- राप्रपाको युवा संगठन काठमाडौं अधिवेशनमा दुई पक्षबीच हाताहात भएको र अधिवेशन स्थगित गरिएको छ।
२८ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की नेतृ एवं अभिनेत्री रेखा थापाले विशेष महाधिवेशनको माग गरेकी छन् ।
पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विशेष महाधिवेशनको माग गरेकी हुन् ।
‘राप्रपाभित्रको किचलोले विशेष महाधिवेशनको माग भएन र ?’ नेत्री थापाले लेखेकी छन् । थापा गत महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित भएकी थिइन् ।
राप्रपाभित्र हाल दुई पक्षको आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी नेताहरूलाई पदमुक्त गरेपछि महामन्त्री डा. धवलशमसेर राणा पक्ष क्रुद्ध बनेको छ । तर, अध्यक्ष लिङ्देन पक्षले पदमुक्त गरिएको निर्णय फिर्ता नहुने अडान लिएको छ ।
पछिल्लो विवाद राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठन काठमाडौंको अधिवेशनमा देखिएको छ ।
अध्यक्ष लिङ्देन सहभागी अधिवेशनमा दुई पक्षको विवाद हुँदा हात हालाहाल भएको थियो ।
लिङ्देनले अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्देशन दिएका थिए । अर्को पक्षले एकतर्फी नयाँ समिति गठन गरेको छ ।
