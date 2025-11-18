११ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पार्टीबाट मधेश प्रदेश सभा सदस्य बनेकी कञ्चन विच्छालाई पार्टी साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ ।
बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिस अनुसार विच्छालाई ६ महिनाका लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्ने कार्यमा संलग्न विच्छालाई मधेश प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले ८ मंसिरमा विच्छालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री यादवले नेकपा एमालेबाट लखन दासलाई ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी बिमला अन्सारीलाई गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री यादवले तीनै जनालाई २४ कात्तिकमा विना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए ।
