- यो कविता यौवनको सौन्दर्य र मिठासलाई भावपूर्ण रूपमा चित्रण गरेको छ।
यो जो तिमीमा यौवनको राप छ
सम्झ, वंशको मिठो अलाप छ
तिम्रो चेहरा
अनि मुस्कानका लागि
उफ् ! लाजको अनौठो प्रलाप छ ।
म हेरिरहेछु
बारम्बार तिमीलाई नै
एक्लै एकान्तमा बसेर
तिमी शान्त तलाउझैं चुपचाप
जमिरहेछौं मस्त आफ्नै तालमा ।
न कुनै तृष्णा छ यहाँ
न तिर्सनाको कुनै छटपटी छ आहा !
सर्वाङ्ग यौवनको आहालमा चुर्लुम्ब डुबेर
हायल कायल पारिरहेछौ
प्रेमिल मनहरूलाई ।
ती निश्छल कति अडिग
सिङ्गै मायाको सागर जस्तै
यहाँ डुब्न हर कोही प्रेमी लालयित छन्
कतिपय प्रेमी पागल नै बन्छन् ।
यौवना
निसन्देह तिमी कोमल छौ
कसैको आँखामा नि नबिझाउने
तिमी त्यो गुलाफ हौ
धरतीको जुनसुकै कुनामा राखे पनि सुहाउने ।
