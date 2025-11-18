+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

जनकपुर बोल्ट्स 2025

59/6 (10.3)
पोखरा एभेन्जर्स 2025 va जनकपुर बोल्ट्स 2025 vs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

155/6(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

५७ बलमा ९७ रन आवश्यक

जनकपुर बोल्ट्स 2025

59/6(10.3)
vs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

155/6(20)
WC Series
जनकपुर बोल्ट्स 2025
59/6 (10.3)
VS
५७ बलमा ९७ रन आवश्यक
पोखरा एभेन्जर्स 2025
155/6 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares
कविता :

गुलाफ

0Comments
Shares
उत्तम भौकाजी उत्तम भौकाजी
२०८२ मंसिर ११ गते १८:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • यो कविता यौवनको सौन्दर्य र मिठासलाई भावपूर्ण रूपमा चित्रण गरेको छ।

यो जो तिमीमा यौवनको राप छ
सम्झ, वंशको मिठो अलाप छ
तिम्रो चेहरा
अनि मुस्कानका लागि
उफ् ! लाजको अनौठो प्रलाप छ ।

म हेरिरहेछु
बारम्बार तिमीलाई नै
एक्लै एकान्तमा बसेर
तिमी शान्त तलाउझैं चुपचाप
जमिरहेछौं मस्त आफ्नै तालमा ।
न कुनै तृष्णा छ यहाँ
न तिर्सनाको कुनै छटपटी छ आहा !
सर्वाङ्ग यौवनको आहालमा चुर्लुम्ब डुबेर
हायल कायल पारिरहेछौ
प्रेमिल मनहरूलाई ।
ती निश्छल कति अडिग
सिङ्गै मायाको सागर जस्तै
यहाँ डुब्न हर कोही प्रेमी लालयित छन्
कतिपय प्रेमी पागल नै बन्छन् ।
यौवना
निसन्देह तिमी कोमल छौ
कसैको आँखामा नि नबिझाउने
तिमी त्यो गुलाफ हौ
धरतीको जुनसुकै कुनामा राखे पनि सुहाउने ।

गुलाव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निष्पक्ष निर्वाचनसहित ८ विषयमा नागरिक समाजले गरायो राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण

निष्पक्ष निर्वाचनसहित ८ विषयमा नागरिक समाजले गरायो राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण
९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकार–शिक्षक आमनेसामने

९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकार–शिक्षक आमनेसामने
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी बर्खास्त गर्दै सरकार 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी बर्खास्त गर्दै सरकार 
बैतडीमा ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा ढिलाइ

बैतडीमा ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा ढिलाइ
सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत नहुँदा समाजमा असन्तोष : शंकर पोखरेल

सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत नहुँदा समाजमा असन्तोष : शंकर पोखरेल
अरूलाई भन्दा धेरै जाडो लाग्छ ? हुनसक्छ यी पौष्टिक तत्वको कमी

अरूलाई भन्दा धेरै जाडो लाग्छ ? हुनसक्छ यी पौष्टिक तत्वको कमी

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित