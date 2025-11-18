निष्पक्ष निर्वाचनसहित ८ विषयमा नागरिक समाजले गरायो राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
११ मंसिर, काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवाहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर निष्पक्ष निर्वाचनको तयारीसहित ८ विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल तथा नागरिक समाज प्रतिनिधिमण्डलका अध्यक्ष अर्जुन कुमार भट्टराईको नेतृत्वको टोलीले ९ विषयमा राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
भेटमा देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, लोकतन्त्र तथा संवैधानिक मूल्यको रक्षा, नागरिक समाजको भूमिका र आगामी निर्वाचनको तयारी लगायतका विषयमा कुराकानी भएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिन, लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासनको संरक्षण, तोकिएको समयमै निष्पक्ष निर्वाचन लगायतबारे राष्ट्रपति पौडेललेको ध्यानाकर्षण गराएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नागरिक समाजमाथि नियोजितरूपमा भ्रम छर्ने, आरोपित गर्ने काम भइरहेको प्रतिनिधिमण्डलले नागरिक समाजलाई राज्यको साझेदारका रूपमा लिइनुपर्ने बताएको छ ।
यस्तै सुशासन, पारदशिशर््ता, जवाफदेहिता र ठूला भ्रष्टाचारको निष्कर्ष, युवापुस्ताको आवाजलाई नीति निर्माणमा संस्थागत रूपमा समावेश गर्न, न्यायलय तथा संवैधानिक निकायप्रति सम्मान कायम राख्न र वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय संवाद संयन्त्र सक्रिय बनाउन राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन जाने प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घ सल्लाहकार डा. अर्जुन कार्की, शान्तलाल मुल्मी, सलोनी सिंह, निवर्तमान अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी, उपाध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा, महासचिव देवी खड्का, उपमहासचिव किरण थापा र सचिव जजराज शाही लगायतको सहभागी थिए ।
