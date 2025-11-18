बैतडीमा ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा ढिलाइ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बैतडीको पाटन नगरपालिका–८ मा ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
- जनशक्ति र उपकरण अभावका कारण ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा आउन नसकेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख महराले बताए।
- स्थानीय र सङ्घीय सरकारको संयुक्त लगानीमा ६० लाख रुपैयाँमा भवन निर्माण भए पनि एक्सरे मेसिन र विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था हुन बाँकी छ।
११ मंसिर, बैतडी। बैतडीस्थित ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पाटन नगरपालिका–८ खोड्पेस्थित ट्रमा सेन्टरका लागि निर्माण गरिएका संरचना प्रयोगविहीन बनेका छन् ।
जनशक्ति र उपकरण अभावमा ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा आउन नसकेको पाटन नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मदनसिंह महराले बताए ।
सडक दुर्घटनाका घाइते तथा अन्य विपद्मा परेर घाइते भएकाको आकस्मिक उपचारका लागि ट्रमा सेन्टर निर्माण गरिएको हो ।
‘भौतिक संरचना निर्माण गरिए पनि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
नगरपालिका आफैँले छुट्टै जनशक्ति भर्ना र उपकरण खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन’, महराले भने, ‘प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ।’
स्थानीय तहको १० लाख र सङ्घीय सरकारको ५० लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ६० लाख रुपैयाँ संयुक्त लगानीमा ट्रमा सेन्टरका लागि भवन निर्माण गरिएको हो । २०७९ सालमा भवन निर्माण भएको थियो।
‘स्पाइनल ब्यागबोर्ड’, ‘एइडी मेसिन’, ‘अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर’, ‘प्यासेन्ट मोनिटर’ र १५ ओटा ‘बेडसिट’ ट्रमा सेन्टरमा छन्।
एक वर्षअघि खानेपानी र विद्युत् जडान भइसकेको छ । एक्सरे मेसिन र विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्नसके सञ्चालनमा ल्याउन सकिने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख महराको भनाइ छ।
