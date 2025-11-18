मधेशमा मन्त्री बनेकी बिच्छालाई कारबाहीबारे निर्णय गर्न राप्रपाको बैठक बस्दै

२६ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को अनुशासन समितिको बैठक बोलाइएको छ । रोशन कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अनुशासन समितिको बैठक आज अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको हो ।
मधेश सरकारमा मन्त्री बनेकी कञ्चन बिच्छाबारे निर्णय गर्न अनुशासन समितिको बैठक बोलाइएको राप्रपाले जनाएको छ । उनलाई राप्रपाले यसअघि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । राप्रपाका एक शीर्ष तहका नेताले भने, ‘स्पष्टीकरण सोधिएको छ । स्पष्टीकरणको अवधि सकिएपछि अनुशासन समितिको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय लिन्छ ।’
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राप्रपा सांसद बिच्छालाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराएका थिए । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उनलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएका थिए । सरकारमा सामेल हुने कुनै पार्टीको नीति नरहेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष लिङ्देनले तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिएका थिए । फिर्ता नभए अन्यथा विधान बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी उनले दिएका थिए ।
