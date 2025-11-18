+
गोरखाका समानुपातिक उम्मेदवार : गाउँपालिकामा पराजितदेखि, जेल ब्रेकरसम्म

बन्दसूचीमा यसअघि गाउँपालिका, प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पराजित भएकादेखि पहिलोपटक उम्मेदवार भएका र सशस्त्रद्वन्द्वको समयमा जेल ब्रेक गरेकासम्म छन् ।  

विकास मरहट्टा विकास मरहट्टा
२०८२ पुष १६ गते १३:५६

  • आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६४ दलले समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्।
  • गोरखाबाट नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवारहरूको नामावली समावेश छ।
  • प्रत्यक्षतर्फ गोरखाका विभिन्न दलहरूले उम्मेदवार सिफारिस गरिसकेका छन् र नेकपा एमालेले पुस १९ गते टुंगो लगाउने बताएको छ।

१६ पुस, गोरखा । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारहरुको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने समय थियो । सोहीअनुसार ६४ वटा दलले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गरे ।

दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीमा गोरखाबाट पनि केही उम्मेदवारहरूको नाम रहेको छ । बन्दसूचीमा यसअघि गाउँपालिका, प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पराजित भएकादेखि पहिलोपटक उम्मेदवार भएका र सशस्त्रद्वन्द्वको समयमा जेल ब्रेक गरेकासम्म छन् ।

नेकपा एमालेबाट मीना बराम समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनेकी छन् । आरुघाट गाउँपालिका- १० की उनी समावेशीतर्फको एक नम्बर सूचीमा छिन् । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा उनी आरुघाट गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा लडेकी थिइन्, तर पराजित भइन् । उनी हाल पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् । यसअघिको निर्वाचनमा पनि समानुपातिकतर्फको सूचीमा उनको नाम समावेश थियो ।

नेपाली कांग्रेसबाट जगतबहादुर बराम समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनेका छन् । २०३८ सालमा भीमसेन थापा गाउँपालिका–१ मसेलका उनी विद्यार्थी राजनीतिमा पनि संक्रिय थिए । २०५५ सालमा उनले विन्द्रावती मावि मसेलमा स्कुल इकाइ सहसचिव भएर काम गरे । २०६२ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टीको गाउँ सभापति बने । देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको पार्टी एकतासँगै बराम आमन्त्रित जिल्ला सदस्य भए । उनी २०६७, २०७२ र २०७८ मा पार्टी महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत बनिसकेका छन् । हाल उनी कांग्रेसनिकट लोकतन्त्रबादी आदिवासी जनजाती महासंघको महामन्त्रीको रुपमा कार्यरत छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट गोरखाकी कमला नहर्की समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनेकी छन् । उनी २०७२ सालको निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश क बाट चुनाव लडेकी थिइन् । नयाँ शक्तिका उम्मेदवार हरिशरण आचार्यसँग ३ हजार २७८ मतान्तरले पराजित भइन् । २०३८ सालमा गोरखा नगरपालिका–१४ देउरालीमा जन्मेकी उनी आठ कक्षा पढ्दादेखि नै अखिल क्रान्तिकारीको सदस्यता लिएर राजनितिमा होमिएकी हुन् ।

२०५४ सालमा महिला संगठनमा आवद्ध भइन् । विद्यार्थी संगठन हुँदै २०५५ सालमा उनी पार्टीको पूर्णकालिन कार्यकर्ता बनिन् । तत्कालिन द्धन्द्धको समयमा भूमिगत हुदाँ उनी २०५६ सालमा गाँइखुरबाट पक्राउ परिन् । तर २०५७ सालमा जेल तोडेर भाग्न सफल भइन् । उनी पार्टीको एरिया सदस्य हुँदै, जिल्ला सदस्य, उपब्युरो सदस्य र ब्युरो सदस्य भइन् । नहर्कीले जनमुक्ति सेनामा इन्चार्ज हुदै बटालियन कमिसार र बिग्रेड कमाण्डरको रुपमा पनि काम गरिन् । अहिले उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट एजिला गुरुङ समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनेकी छन् । उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिकास्थित केरौजामा जन्मेकी उनी २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि समानुपातिक उम्मेदवारको सूचिमा थिइन् । हाल उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) बाट गोरखाका चार जनाको नाम समानुपातिको बन्दसूचीमा समावेश भएको छ । शहिद लखन गाउँपालिकाका दिनेशबाबु जोशी, सिरानचोक गाउँपालिकाका महेश गुरुङ, पालुङटार नगरपालिकाका नारायणी अधिकारी र लालबहादुर विश्वकर्मा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट मोहनकुमार श्रेष्ठ बन्दसूचिमा परेका छन् । भीमसेन थापा गाउँपालिका–७ बोर्लाङका उनी पार्टीका केन्द्रिय प्रवत्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख हुन् ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० जना समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुन्छन् भने १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको नाम जिल्लाका दलहरूले सिफारिस गरेर केन्द्रमा पठाइसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट भूगोल थापा, राजेन्द्र बजगाईं, युवराज बस्ताकोटी, डिल्लिराम तिमिल्सिना, जनार्द्धन अर्याल, पूर्णबहादुर दाहाल, जानुका पन्त, प्रेमकुमार खत्री, चिनकाजी श्रेष्ठ, रचन परियार र इश्वर ढकालको नाम सिफारिस गरेको छ ।

क्षेत्र नम्बर २ मा प्रकाशचन्द्र दवाडी, दीपकबाबु कँडेल, नवीन श्रेष्ठ, बेदप्रसाद काप्री, ओमबहादुर गुरुङ, फणिन्द्र धिताल र मोहनप्रसाद पोखरेलको नाम सिफारिस भएको कांग्रेस जिल्ला सचिव किशोरजंग थापाले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा भने पिताम्बर बडू, अब्दुल सतार र हरि घलेको नाम सिफारिस भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ गोरखा क्षेत्र नम्बर १ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, हरिराज अधिकारी, जगन्नाथ खनाल, शोभा लामिछाने, सागर श्रेष्ठ र रामप्रसाद भन्तनाको नाम सिफारिस भएको छ । पार्टी जिल्ला बैठकले उक्त नाम सिफारिस गरेर पठाएको हो ।

त्यस्तै क्षेत्र नम्बर २ बाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, हितराज पाण्डे, लेखनाथ न्यौपाने, सानुमाया बस्नेत, अनिष अर्याल र हरेराम पराजुलीको नाम सिफारिस भएको पार्टी जिल्ला सचिव अंकुर तिमल्सिना आयामले बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ गोरखा क्षेत्र नम्बर १ मा सुवर्ण रोकाय क्षेत्री र क्षेत्र नम्बर २ मा कविन्द्र बुर्लाकोटीको नाम चर्चामा छ ।

नेकपा एमालेले भने यही पुस १९ गते टुंगो लगाउने बताएको छ । ‘१८ गते पार्टीका दुवै निर्वाचन क्षेत्रको बैठक छ,’ जिल्ला पार्टी सचिव काजिराम रोकाले भने, ‘त्यो बैठकले नाम फाइनल गरेर सिफारिस गर्छाैँ ।’

गोरखा निर्वाचन समानुपातिक उम्मेदवार
लेखक
विकास मरहट्टा

मरहट्टा अनलाइनखबरका गोरखा संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
