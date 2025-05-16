+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकता घोषणासभा (तस्वीरहरू)

लिङ्देन र थापाले गत ९ पुसमा एकता घोषणा गर्दै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

0Comments
Shares
विकास श्रेष्ठ विकास श्रेष्ठ
२०८२ पुष १६ गते १४:०१

१६ पुस, काठमाडौं । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वबीचको एकता घोषणासभा आयोजना गरिएको छ । यसअघि लिङ्देन र थापाले गत ९ पुसमा एकता घोषणा गर्दै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै एकता घोषणा भइरहेको छ ।

पार्टीको महाधिवेशनमा लिङ्देनसँग पराजित भएपछि पूर्वाध्यक्ष थापाले ०७८ माघ २५ गते राप्रपाबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए ।

०७८ को मंसिरमा भएको राप्रपाको महाधिवेशनमा थापाले पूर्वराजा र निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेर आफूलाई पराजित गराएको आरोप लगाएका थिए ।

थापाले ०७८ फागुन ७ गते राप्रपा नेपाल गठनको घोषणा गरेका थिए ।

राप्रपा राप्रपा नेपाल
लेखक
विकास श्रेष्ठ

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस-एमालेले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरे, नयाँ भनिनेबाट पार लाग्ने देखिएन: कमल थापा

कांग्रेस-एमालेले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरे, नयाँ भनिनेबाट पार लाग्ने देखिएन: कमल थापा
राप्रपा फर्किएका कमल थापाले भने- घरमा रमाइलो अनुभूति गरिरहेको छु

राप्रपा फर्किएका कमल थापाले भने- घरमा रमाइलो अनुभूति गरिरहेको छु
राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकता : अध्यक्षमा लिङ्देन नै रहने, कमल थापाको भूमिका खुलाइएन

राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकता : अध्यक्षमा लिङ्देन नै रहने, कमल थापाको भूमिका खुलाइएन
ठाउँ ठाउँमा क्षेत्रीको छोरो भनेको कमल थापालाई भन्थे : बुद्धिमान तामाङ

ठाउँ ठाउँमा क्षेत्रीको छोरो भनेको कमल थापालाई भन्थे : बुद्धिमान तामाङ
राप्रपाको समानुपातिक बन्दसूचीमा कोको परे ?

राप्रपाको समानुपातिक बन्दसूचीमा कोको परे ?
राप्रपाले बोलायो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक

राप्रपाले बोलायो केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित