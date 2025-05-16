+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस-एमालेले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरे, नयाँ भनिनेबाट पार लाग्ने देखिएन: कमल थापा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकता गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले देशमा सुशासन कायम गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १६ गते १५:३८

१६ पुस, काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकता गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले देशमा सुशासन कायम गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

बुधबार पार्टी एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले यी दुई दलले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने आरोप लगाएका हुन् । उनले रास्वपासहितका नयाँ दलप्रति लक्षित गर्दै कहाँबाट परिचालत भएका छन् भन्ने थाहै नभएको बताए ।

‘कांग्रेस र एमालेले सुशासन कायम गर्न सक्दैनन् । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने मात्रै हो ।
नयाँ भनिनेबाट पनि पार लाग्ने देखिएन । कहाँबाट परिचालिन छन् भन्ने अझै उदांगो भएको छैन । रहस्यमै छ,’ उनले भने, ‘याँ उदयीमान शक्ति भनिनेहरूमा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्सी प्रवृत्ति देखिरहेको छु । चर्का भाषण गर्ने, लोकप्रिय बन्ने तर मुलुकलाई बर्बाद पार्ने आशंका देखिएको छ । युवाहरूले जुन आमूल परिवर्तनको कुरा गर्नुपर्ने यस्तो भएन ।’

उनले अहिलेको व्यवस्था फेल भइसकेको र राज संस्था र हिन्दूराज्य नै देशका लागि उपयुक्त हुने दाबी गरे ।

कमल थापा राप्रपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राप्रपा फर्किएका कमल थापाले भने- घरमा रमाइलो अनुभूति गरिरहेको छु

राप्रपा फर्किएका कमल थापाले भने- घरमा रमाइलो अनुभूति गरिरहेको छु
ठाउँ ठाउँमा क्षेत्रीको छोरो भनेको कमल थापालाई भन्थे : बुद्धिमान तामाङ

ठाउँ ठाउँमा क्षेत्रीको छोरो भनेको कमल थापालाई भन्थे : बुद्धिमान तामाङ
राप्रपा नेपालले गर्‍यो पार्टी एकता अनुमोदन

राप्रपा नेपालले गर्‍यो पार्टी एकता अनुमोदन
घुमीफिरी कमल थापा राप्रपामै

घुमीफिरी कमल थापा राप्रपामै
लिङ्देन-थापाले भने : परिस्थितिले फेरि एकठाउँमा आइयो

लिङ्देन-थापाले भने : परिस्थितिले फेरि एकठाउँमा आइयो
कांग्रेस र कम्युनिस्टप्रति जनतामा तीव्र वितृष्णा बढिरहेको छ : कमल थापा

कांग्रेस र कम्युनिस्टप्रति जनतामा तीव्र वितृष्णा बढिरहेको छ : कमल थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित