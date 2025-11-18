लिङ्देन-थापाले भने : परिस्थितिले फेरि एकठाउँमा आइयो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
९ पुस, काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल बीच एकताको सहमति भएको छ । बुधबार राप्रपा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकता गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमति पत्रमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हस्ताक्षर गरे ।
दुई पार्टीबीच एकता घोषणा सभा भने पौष १६ गते राष्ट्रिय सभागृहमा हुने राप्रपाले जनाएको छ । एकताको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले परिवर्तित सन्दर्भ र शुभेच्छुको सुझाव, दबाबलाई ध्यानमा राखेर विगतका कमी कमजोरी नदोहोरिने गरी एक हुने निर्णय गरेको बताए । उनले राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एकतामा आउन आह्वान समेत गरे ।
त्यस्तै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले समय र परिस्थितिले एकै ठाँउ आउने अवस्था बनेको भन्दै विगतका कमिकमजोरीबाट पाठ सिक्दै पार्टीलाई अघि बढाउने बताए । उनले चुनावभन्दा अघि भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्यका लागि उपयुक्त तयारी गर्न सकेमात्रै चुनावको अर्थ हुने उल्लेख गरे ।
चार वर्षअघि भएको महाधिवेशनमा राप्रपाको अध्यक्ष पदमा लिङ्देनसँग पराजित भएपछि थापाले पार्टी छाडेर राप्रपा नेपाल गठन गरेका थिए ।
