+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कमल थापाले बोलाए कार्यसम्पादन समितिको बैठक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ७ गते ११:०३

७ मंसिर, काठमाडौं । कमल थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालले कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ ।

कार्यसम्पादन समितिको बैठक ९ मंसिरमा बस्ने गरी बोलाइएको छ । मुलुकको पछिल्लो अवस्था, फागुन २१ गते घोषित निर्वाचन, वैचारिक ध्रुवीकरण लगायतमा छलफल हुने राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी गराए ।

बैठकमा पार्टी अध्यक्ष थापाले भावी योजना र रणनीति प्रस्तुत गर्ने राप्रपा नेपालले जानकारी गराए ।

कमल थापा राप्रपा नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एकताको पहल गर्न राप्रपा नेपालले बनायो वार्ता टोली

एकताको पहल गर्न राप्रपा नेपालले बनायो वार्ता टोली
अहिलेकै व्यवस्थामा चुनाव भए बालेनले पनि कांग्रेस-एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ : कमल थापा

अहिलेकै व्यवस्थामा चुनाव भए बालेनले पनि कांग्रेस-एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ : कमल थापा
राजनीतिलाई व्यापारिकरणसँगै भ्रष्टिकरणतर्फ लगियो : कमल थापा

राजनीतिलाई व्यापारिकरणसँगै भ्रष्टिकरणतर्फ लगियो : कमल थापा
प्रहरीका जवानले पटकपटक खुट्टामा बुटले हिर्काए : कमल थापा

प्रहरीका जवानले पटकपटक खुट्टामा बुटले हिर्काए : कमल थापा
हिरासतबाट छुटेपछि लिङ्देन भेट्न पुगे थापा र सिंह

हिरासतबाट छुटेपछि लिङ्देन भेट्न पुगे थापा र सिंह
कमल थापा र दीपक सिंहसहित ७ जना रिहा

कमल थापा र दीपक सिंहसहित ७ जना रिहा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित