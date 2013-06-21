मध्यपूर्व तनाव : कान्ये वेस्टको दिल्ली कन्सर्ट रोकियो, अब कहिले हुन्छ ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३ गते १३:१४
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कान्ये वेस्टको नयाँ दिल्लीमा हुने कन्सर्ट भूराजनीतिक अवस्था र क्षेत्रीय तनावका कारण मे २३, २०२६ मा सारिएको छ।
  • कार्यक्रम नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु स्टेडियममा नै आयोजना हुने र पहिले किनिएका सबै टिकट यथावत् मान्य रहने छन्।
  • आयोजकले कन्सर्टलाई विशाल स्टेज डिजाइन, सिनेम्याटिक दृश्य र अत्याधुनिक ध्वनि प्रविधिसहित भव्य र ऐतिहासिक बनाउने योजना बनाएको बताएका छन्।

नयाँ दिल्ली । र्‍यापर कान्ये वेस्टका प्रशंसकले उनलाई भारतमा पहिलोपटक लाइभ हेर्न अझ केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।

२९ मार्चमा उनी राजधानी नयाँ दिल्लीमा प्रस्तुति दिने तयारीमा थिए । आयोजकले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार ‘भूराजनीतिक अवस्था र क्षेत्रीय तनाव’ का कारण कार्यक्रम करिब दुई महिनाका लागि स्थगित गरिएको छ ।

यो जानकारी सोमबार इन्स्टाग्राम, ह्वाइटफक्स, प्लस इन्टरटेनमेन्ट र विजक्राफ्टमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । कन्सर्टको नयाँ मिति मे २३ तय गरिएको छ । पहिले किनिएका सबै टिकट यथावत् मान्य रहने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रम सार्नुको कारणबारे भनिएको छ, ‘हालको भूराजनीतिक अवस्था र क्षेत्रीय तनावका कारण नयाँ दिल्लीमा हुने ‘ये’ को कार्यक्रम अब मे २३, २०२६ मा सारिएको छ ।’

अघि भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यात्रा गर्ने दर्शक, कलाकार तथा प्राविधिक टोलीको सुरक्षालाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ । सबै टिकट नयाँ मितिका लागि यथावत् मान्य रहनेछन् । तपाईंहरूको समझदारी र निरन्तर सहयोगका लागि धन्यवाद- टिम ‘ये लाइभ इन इन्डिया’ ।’

कार्यक्रमको स्थल भने परिवर्तन गरिएको छैन । कन्सर्ट नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु स्टेडियममा नै आयोजना हुने बताइएको छ । यसअघि आयोजकले जारी गरेको वक्तव्यमा कन्सर्टलाई विशेष अनुभवका रूपमा प्रस्तुत गरिने बताएका थिए।

उक्त वक्तव्यअनुसार दर्शकले विशाल स्टेज डिजाइन, सिनेम्याटिक ठूला दृश्य प्रस्तुति, अत्याधुनिक ध्वनि प्रविधि र कलाकारको सांगीतिक यात्रालाई समेट्ने गीतको प्रस्तुति अनुभव गर्न सक्नेछन् । प्रारम्भिक चरणका चर्चित गीतदेखि हालका लोकप्रिय सिर्जनासम्मलाई एउटै प्रस्तुतीमा सहज रूपमा जोड्दै कार्यक्रमलाई समग्र अनुभवका रूपमा तयार पारिएको उल्लेख गरिएको छ ।

भारतमा हुने कान्येको कन्सर्टबारे ह्वाइट फक्सका अमन कुमारले भनेका छन्, ‘हामी यो कार्यक्रमलाई भव्य र ऐतिहासिक बनोस् भन्ने चाहन्थ्यौं, र यो त्यस्तै हुनेछ । एक रात, एक प्रस्तुति, र पहिलोपटक । हामीले अझ धेरै दर्शकलाई सहभागी हुने अवसर मिलोस् भनेर काम गरिरहेका छौं, जुन भारतले अहिलेसम्म देखेको सबैभन्दा ठूलो कन्सर्ट बन्नेछ ।’

यसमा विजक्राफ्ट इन्टरनेसनलका सह-संस्थापक तथा निर्देशक सब्बास जोसेफले थपे, ‘भारत अहिले यस्तो चरणमा पुगेको छ जहाँ हाम्रो महत्वाकांक्षा, पूर्वाधार र दर्शकको स्तर विश्वस्तरीय प्रस्तुतीसँग मेल खान थालेको छ । ‘ये’ को यो स्तरको पहिलो प्रस्तुति भारतको लाइभ मनोरञ्जन क्षेत्र कति विकसित भइसकेको छ भन्ने देखाउँछ, साथै विश्वभर प्रभाव पार्ने ठूला कार्यक्रम आयोजना गर्न देश तयार रहेको संकेत पनि दिन्छ ।’

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?
रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

