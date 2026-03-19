संगीतमा फर्किए हिपहप स्टार ‘ये’, विवादको छायाँबाट बाहिरिन खोज्दै

News Summary
अमेरिकाको लस एन्जलस नजिकैको सोफाइ स्टेडियममा बुधबार राति करिब दुई घण्टाभन्दा बढी समयसम्म चर्चित र्यापर ‘ये’ (पहिले कान्ये वेस्ट) ले भव्य प्रस्तुति दिएका छन् । भविष्यको झल्को दिने गोलाकार मञ्चमा गरिएको यो कन्सर्ट घुमिरहेको पृथ्वीझैँ उज्यालो देखिन्थ्यो, जसले कार्यक्रमलाई अझै आकर्षक बनाएको थियो ।
यो सीमित समयका लागि भए पनि, पछिल्ला वर्षहरूमा उनीमाथि लागेका यहुदीविरोधी र जातीय विवादहरू त्यहाँ उपस्थित दर्शक र स्वयं कलाकारका लागि गौणजस्तै देखिए । दर्शक उनका पुराना चर्चित गीतमा गुनगुनाइरहेका थिए । आतशबाजीको धुवाँ, लेजर लाइटको चमक र सांगीतिक माहोलले विगतका विवादलाई केही समयका लागि ओझेलमा पारेको अनुभूति हुन्थ्यो ।
यिनै विवादका कारण येले अघिल्ला वर्षमा ठूला व्यावसायिक सम्झौता गुमाएका थिए र सांगीतिक तथा सांस्कृतिक छविमा असर परेको थियो । तर सोफाइ स्टेडियमको यो कन्सर्ट उनका लागि नयाँ सुरुआतको संकेतजस्तै देखिएको छ । कलाकार, निर्माता र फेसन डिजाइनरका रूपमा आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयासमा रहेका उनले यो कार्यक्रममार्फत पुनः ब्रान्डिङको स्पष्ट संकेत दिएका छन् ।
यो प्रस्तुति उनको नयाँ एल्बम ‘बुली’ सार्वजनिकसँग जोडिएको दुईवटा कन्सर्टमध्ये पहिलो हो । उनले यही स्टेडियममा शुक्रबार पुनः मुख्य प्रस्तुति दिने कार्यक्रम छ ।
यो कन्सर्टलाई सन् २०२१ पछि अमेरिकाभित्र उनले दिएको पहिलो पूर्ण लाइभ प्रस्तुति मानिएको छ । यद्यपि सन् २०२४ मा उनले केही ‘लिसनिङ पार्टी’ आयोजना गरेका थिए, जसमा नयाँ संगीत सुनाउने प्रयास गरेका थिए ।
यस वर्ष उनले मेक्सिको सिटीमा पनि प्रस्तुति दिएका छन् । आगामी गर्मीयाममा उनी बेलायत, इटाली र स्पेनमा समेत प्रस्तुति दिने तालिका छ । यी कार्यक्रमलाई उनी पुनः प्रमुख मञ्चमा फर्किने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, विशेषगरी विवादका कारण उद्योगबाट केही समय टाढा भएका उनको पुनः प्रवेशका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।
बुधबारको यो प्रस्तुति त्यतिबेला आयो, जब करिब दुई महिनाअघि मात्र येले ‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’मा विज्ञापन प्रकाशित गर्दै आफ्ना हालका यहुदीविरोधी व्यवहारप्रति पश्चात्ताप व्यक्त गरेका थिए । उनले आफूले चोट पुर्याएका व्यक्तिसँग माफी माग्दै क्षमा पाउने आशा गरेको बताएका थिए ।
सन् २०२२ यता उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘डेथ कन ३ अन ज्यूइश पिपुल’ जस्ता विवादास्पद अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए भने एक अन्तर्वार्तामा कालो कू क्लक्स क्लानजस्तै पोशाक लगाएर देखा परेका थिए । यस्ता गतिविधिले उनको करियरमा गम्भीर असर परेको थियो ।
यसपछि उनका कार्यक्रम घट्दै गए र ‘यीजि’ ब्रान्ड उत्पादन गर्दै आएको एडिडासले उनीसँगको सम्झौता तोड्यो । व्यक्तिगत जीवनमा पनि परिवर्तन आयो । उनले रियालिटी स्टार किम कार्दासियनसँग सम्बन्धविच्छेद गरे, जससँग उनका चार सन्तान छन् ।
यसैबीच बुधबारको कन्सर्टमा उनकी जेठी छोरी नर्थ वेस्ट (१२) अप्रत्याशित रूपमा मञ्चमा देखिएकी थिइन् । उनले र्यापर डन टोलिभरसँग मिलेर प्रस्तुति दिँदा दर्शकले विशेष उत्साह देखाएका थिए ।
गत जनवरीमा येले आफ्नो व्यवहारलाई उपचार नगरेको ‘बाइपोलार-१’ विकारसँग जोड्दै, आफूले औषधि लिन छाडेको समयका कारण यस्तो भएको बताएका थिए ।
तर बुधबारको कन्सर्टमा उनले ती विवादबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । मञ्चबाट उनले दिएको एक मात्र टिप्पणी भनेको प्रकाश व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै स्टेजका प्राविधिकलाई पटक-पटक निर्देशन दिनु मात्रै थियो, विशेषगरी लाइटिङको गति मन परेन भनेर उनले त्यहीँ गुनासो दोहोर्याइरहेका थिए ।
“यो कुनै ‘एस.एन.एल.’ स्किट हो कि के हो ?” भन्दै येले मजाक गरेका थिए, जसमा दर्शक हाँसेका थिए । उनले स्टेजका प्राविधिकतर्फ संकेत गर्दै भने, “यो कम्पन हुने भेगास स्टाइलको लाइट बन्द गर, हामीले रिहर्सलमै यसबारे कुरा गरेका थियौं ।’
त्यतिबेला चन्द्रमाझैँ देखिने गरी उज्यालो बनाइएको मञ्च फेरि पृथ्वीको रूपमै फर्काइएको थियो । पूरै कार्यक्रममा उनले संगीतको तालमा शरीर हल्लाइरहेका देखिन्थे, तर बीच-बीचमा लामो नाटकीय विराम पनि लिँदै गोलाकार मञ्चमाथि उभिएर दर्शकको जयकार स्वीकार गरिरहेका थिए । उनी मञ्चसँग बाँधिएका थिए, जसले प्रस्तुति अझै नाटकीय बनाएको थियो ।
कार्यक्रममा उनको नयाँ एल्बमका गीतहरू समावेश थिए, जसका शब्दले उनको व्यवहारप्रति संकेत गरेको देखिन्थ्यो । ‘फादर’ गीतमा उनले “पुरानो आफूलाई बिदाइ, नयाँ मसँग ब्यूँझिने” भन्ने भाव व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, ‘ब्लड अन द लिभ्स’ र ‘जिजस वाक्स’ जस्ता उनका चर्चित गीत पनि प्रस्तुत गरिएका थिए ।
पूरै स्टेडियमभरि “यीजी!” भन्ने नाराहरू घन्किरहेका थिए । आयोजकका अनुसार सोफाइ स्टेडियमको यो कार्यक्रम ६८ हजार दर्शकसहित पूर्ण रूपमा ‘सोल्ड आउट’ भएको थियो ।
कन्सर्टअघि इमेलमार्फत दिएको प्रतिक्रियामा एन्टि-डिफेमेसन लिग (लस एन्जलस) का वरिष्ठ क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड एङ्लिनले भनेका थिए, “येले माफी माग्दैमा उनको लामो समयदेखिको यहुदीविरोधी इतिहास स्वतः मेटिँदैन । हामी आशा गर्छौं, उनले यो मञ्च र भविष्यमा पाउने अन्य अवसरहरू घृणा फैलाउन होइन, सकारात्मक कामका लागि प्रयोग गर्नेछन् ।’
यद्यपि, उनका समर्थक भने लामो समयदेखि उनको व्यक्तिगत व्यवहार र संगीतलाई अलग-अलग रूपमा हेर्ने गर्छन् । कन्सर्ट सुरु हुनु अघि स्टेडियम प्रवेशद्वारतर्फ जाँदै गरेका २० वर्षीय जुलियन काराटाचेआले भने, ‘उनको संगीतले हामीलाई कहिल्यै केही नराम्रो गरेको छैन ।’ उनले यो कन्सर्टपछि येले अझ धेरै लाइभ कार्यक्रम गर्ने आशा पनि व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार, ‘यदि तपाईं यहाँ संगीतका लागि आउनुभएको हो, आफ्ना व्यक्तिगत धारणा लिएर होइन भने, त्यही नै महत्वपूर्ण कुरा हो । अन्ततः हामीलाई जोड्ने कुरा संगीत नै हो ।’
स्टेडियमको फ्लोर सेक्शनमा रहेका केही प्रशंसकले सन् २००७ को एल्बम ‘ग्राजुएसन’लाई सम्झाउने गरी मोर्टरबोर्ड टोपी लगाएका थिए । शो सुरु हुनु अघि र पछि समर्थक ‘बुली’ एल्बमको कभर आर्ट अंकित कपडा लगायतका आधिकारिक सामग्री किन्न लामबद्ध देखिएका थिए, जसले कार्यक्रमको व्यावसायिक पक्ष पनि निकै सक्रिय रहेको संकेत दियो ।
द न्यूयोर्क टाइम्सबाट ।
