फ्रान्सले पनि रोक्न सक्ने चर्चाबीच कान्ये वेस्टको कन्सर्ट रद्द, अन्तर्राष्ट्रिय टूर प्रभावित

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १२:४८

  • अमेरिकी र्‍यापर येले फ्रान्सको मार्सेयमा हुने आफ्नो कन्सर्ट अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन्।
  • फ्रान्सका गृहमन्त्री लरेन्ट न्युनेजको कार्यालयले मार्सेयमा उनको प्रस्तुति रोक्ने सम्भावनाबारे छलफल गरेको थियो।
  • बेलायत सरकारले अप्रिल ७ मा येलाई देश प्रवेश गर्न अस्वीकार गर्‍यो र लन्डनको वायरलेस फेस्टिभल रद्द भयो।

अमेरिकी चर्चित र्‍यापर तथा संगीतकर्मी ये (पहिले क्यान्ये वेस्टका नामले चिनिने) ले फ्रान्सको मार्सेयमा हुने तय भएको आफ्नो कन्सर्ट अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका छन् । फ्रान्सका गृहमन्त्री लरेन्ट न्युनेजको कार्यालयले उनलाई उक्त शहरमा प्रस्तुति दिन रोक लगाउने सम्भावनाबारे छलफल थालेपछि उनले यस्तो निर्णय लिएका हुन् ।

मंगलबार राति सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उनले लेखेका छन्, ‘धेरै सोचविचारपछि मार्सेय, फ्रान्समा हुने मेरो शो अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छु ।’

यसपछि उनले अर्को सन्देशमा आफ्ना समर्थकप्रति भावनात्मक कुरा राख्दै भने, ‘मेरो प्रतिबद्धताको साँचोपन बुझ्न समय लाग्न सक्छ । म आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्छु, तर फ्यानलाई बीचमा पार्न चाहन्नँ र मेरा लागि फ्यान सबैथोक हुन् । आगामी शोहरूमा भेटौँला ।’

मार्सेयका मेयर बेनोइ पायानले पनि यस विषयमा कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले मार्च ४ मा एक्समा लेखेका थिए, ‘घृणा र नाजी सोचलाई बढावा दिने व्यक्तिका लागि मार्सेय प्रदर्शनस्थल बन्न सक्दैन । क्यान्ये वेस्टलाई भेलोड्रोममा स्वागत छैन, यो हाम्रो सहअस्तित्वको प्रतीक हो ।’

यद्यपि, वास्तविक रूपमा उनलाई प्रदर्शन गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउनु कानुनी रूपमा सहज छैन । फ्रान्सेली पत्रिका ‘ले मोन्दे’का अनुसार, त्यहाँका उच्च प्रशासनिक अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि स्थानीय प्रशासनले कुनै कन्सर्ट प्रतिबन्ध गर्न कडा सर्त पूरा हुनुपर्छ– जस्तै कार्यक्रममा आपराधिक गतिविधिको जोखिम वा सार्वजनिक शान्तिमा खतरा देखिनु ।

यसैबीच, गृहमन्त्री न्युनेजले गत साता मेयर पायान र प्रोभेन्स-अल्प-कोट द’अजुर क्षेत्रका प्रिफेक्ट जाक वित्कोस्कीसँग भेट गरी वेस्टको कार्यक्रम रोक्ने विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ ।

अर्कोतर्फ, अप्रिल ७ मा बेलायत सरकारले पनि उनलाई देश प्रवेश गर्न अस्वीकार गरेको थियो । उनी जुलाईमा लन्डनको ‘वायरलेस फेस्टिभल’मा मुख्य प्रस्तोताका रूपमा आउने तय थियो । प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले वेस्टको विगतको यहूदीविरोधी अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै भनेका थिए, ‘उनलाई सुरुदेखि नै कार्यक्रममा निम्त्याउनु हुँदैनथ्यो ।’

यस निर्णयपछि फेस्टिभलका प्रायोजक पनि पछि हटे र अन्ततः कार्यक्रम नै रद्द भयो । वेस्टले भने स्थानीय यहूदी समुदायका नेताहरूसँग भेट्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । समग्रमा हेर्दा, पछिल्लो समय येका गतिविधि र विवादले उनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तुति यात्रा नै प्रभावित हुन थालेको देखिन्छ ।

संगीतमा फर्किए हिपहप स्टार ‘ये’, विवादको छायाँबाट बाहिरिन खोज्दै
पत्रिकामा १ पेज विज्ञापन छापेर पपस्टार कान्ये वेस्टले मागे माफी, भएको के थियो ?
हिपहप स्टार कान्ये वेस्टलाई बेलायत प्रवेशमा रोक, भएको के हो ?
