रेसुङ्‍गा क्षेत्रमा लालीगुराँस संरक्षण गर्न नगरपालिकाको अपिल

अहिले रेसुङ्गा क्षेत्रमा लालीगुराँस फुलेर रमणीय बनेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते १६:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रेसुङ्गा नगरपालिकाले धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको रेसुङ्गा क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य जोगाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ।
  • नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकी अधिकृत बाबुराम पल्लीले आगन्तुकहरूले लालीगुराँस लगायत वनस्पतिमा क्षति पुर्‍याउने कार्य बढेको गुनासो आएको बताएका छन्।
  • नगरपालिकाले रेसुङ्गाको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्त्व जोगाउन संरक्षणमा सहयोग गर्न सबै नागरिक र पर्यटकलाई अपिल गरेको छ।

४ चैत, गुल्मी । रेसुङ्गा नगरपालिकाले धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको रेसुङ्गा क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य जोगाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकी अधिकृत बाबुराम पल्लीले एक सूचना जारी गर्दै पछिल्लो समय विभिन्न स्थानबाट भ्रमणका लागि आउने आगन्तुक तथा पर्यटकहरूले रेसुङ्गा क्षेत्रका लालीगुराँस लगायत अन्य वनस्पतिहरूमा क्षति पुर्‍याउने कार्य बढेको गुनासो आएको उल्लेख गरेका छन् ।

यसले क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरता घट्दै गएको र वातावरणीय सन्तुलनमा असर परेको उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले यस्तो कार्य नगर्न सबै नागरिक तथा पर्यटकहरूलाई आग्रह गर्दै रेसुङ्गाको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्त्व जोगाउन सहयोग गर्न अपिल गरेको छ।

यस सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणबाट समेत संरक्षणमा सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। अहिले रेसुङ्गा क्षेत्रमा लालीगुराँस फुलेर रमणीय बनेको छ । जसले गर्दा विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू रेसुङ्‍गा पुग्ने गरेका छन् ।

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

