६४ अंक बढ्यो सेयर बजार, २१ अर्ब नाघ्यो कारोबार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ५ गते १५:१२

  • बिहीबार सेयर बजार ६४.६९ अंकले बढेर नेप्से परिसूचक २८७७ मा कायम भएको छ।
  • आज २१ अर्ब २२ करोडको कारोबार भएको छ, जुन अघिल्लो दिनको भन्दा धेरै हो।
  • सबै समूहका सूचक बढेका छन्, विकास बैंक समूह सबैभन्दा बढी ३.९५ प्रतिशतले बढेको छ।

५ चैत, काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजार ६४.६९ अंक बढेको छ । सो अंकको वृद्धिपछि नेप्से परिसूचक २८७७ मा कायम भएको छ । आज बजार खुलेदेखि निरन्तर उकालोमा रह्यो ।

बजारको परिसूचक नेप्सेका अलवा कारोबार रकम पनि बढेको छ । अघिल्लो दिन १२ अर्ब ३ करोडको कारोबार भएकोमा आज २१ अर्ब २२ करोडको भयो ।

यसअघि फागुन २६ गते २१ अर्ब ५० करोडको कारोबार भएको थियो । त्यस्तै २०८१ साउन ३१ गते हालसम्मकै उच्च २९ अर्ब ९५ करोडको कारोबार भएको रेकर्ड छ । २४० कम्पनीको मूल्य बढ्दा २२ को घट्यो भने २ को स्थिर रह्यो ।

सबै समूहका सूचक बढेका छन् । विकास बैंक समूह सबैभन्दा धेरै ३.९५ प्रतिशत बढ्यो । बैंकिङ ३.१६, फाइनान्स १.९४, होटल तथा पर्यटन १.७५, हाइड्रोपावर २.२९, लगानी १.७७, जीवन बीमा २.७६, उत्पादन तथा प्रशोधन १.८९, माइक्रोफाइनान्स १.२४, निर्जीवन बीमा १.८०, अन्य १.९७ तथा व्यापार ०.१६ प्रतिशत बढे ।

५ कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । १० प्रतिशत बढेका कम्पनीमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, साल्पा विकास बैंक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, सोलु हाइड्रोपावर र होटल फरेस्ट इन छन् । त्यस्तै सान्जेन जलविद्युतको ८, माथिल्लो तामाकोशीको ७.५३, एनआईसी एसिया बैंकको ६.०९, सिटिजन्स बकैंकको ५.८३ तथा माछापुच्छ्रे बैंकको ५.५८ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

माहुली लघुवित्तको मूल्य सबैभन्दा धेरै २.९७ प्रतिशत घट्यो । आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा ङादी ग्रुप, नेसनल हाइड्रोपावर, रिडी पावर, आँखुखोला जलसवद्युत् र माथिल्लो तामाकोशी छन् ।

धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको ‘इगो’ लडाइँले लगानीकर्ताको ४३ खर्ब जोखिममा 

धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको ‘इगो’ लडाइँले लगानीकर्ताको ४३ खर्ब जोखिममा 
सेयर बजारका सबै सूचक घटे, नेप्से २६१४ अंकमा

सेयर बजारका सबै सूचक घटे, नेप्से २६१४ अंकमा
नेप्सेकै निर्णय काट्दै अध्यक्ष बस्याल, ‘ओपनिङ रेन्ज’ घटाउन दशक पुरानो निर्णयको सहारा

नेप्सेकै निर्णय काट्दै अध्यक्ष बस्याल, ‘ओपनिङ रेन्ज’ घटाउन दशक पुरानो निर्णयको सहारा
नेप्से सीईओको अनिर्णयले रिलायन्सका साढे १८ हजार सेयरधनीको सम्पत्ति बन्धक

नेप्से सीईओको अनिर्णयले रिलायन्सका साढे १८ हजार सेयरधनीको सम्पत्ति बन्धक
१०.२५ अंक घट्यो सेयर बजार, कारोबार साढे ११ अर्बमाथि

१०.२५ अंक घट्यो सेयर बजार, कारोबार साढे ११ अर्बमाथि
पुनर्संरचनापछि नेप्सेको पूँजी संरचनामा वाणिज्य बैंकको बाहुल्य हुने

पुनर्संरचनापछि नेप्सेको पूँजी संरचनामा वाणिज्य बैंकको बाहुल्य हुने

