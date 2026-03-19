+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

टाट पल्टिएका कम्पनीलाई पनि नेप्सेले भन्यो- नवीकरण शुल्क बुझाऊ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते १७:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले २१ कम्पनीलाई वार्षिक नवीकरण शुल्क नबुझाएको भन्दै जरिवाना सहित शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ।
  • वार्षिक नवीकरण शुल्क नबुझाउने कम्पनीमध्ये धेरैजसो बन्द भएका र केही सञ्चालन भइरहेका छन्।
  • चुक्ता पूँजी अनुसार कम्पनीले वार्षिक ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने नेप्सेले स्पष्ट पारेको छ।

२६ चैत, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले टाट पल्टिएका तर बजारमा सूचीकृत भइरहेका कम्पनीलाई समेत वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ । वार्षिक नवीकरण शुल्क नबुझाउनेमा केही सञ्चालन भइरहेका तर बजारमा कारोबार नभएका कम्पनी छन् भने धेरैजसो समस्याग्रस्त र टाट पल्टिएका कम्पनी छन् । यद्यपि टाट पल्टिएका कम्पनी पनि बजारमा सूचीकृत भइरहेका छन् ।

एक सूचना जारी गर्दै नेप्सेले कुल २१ कम्पनीलाई धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीअनुसार वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन भनेको हो । हालसम्म यी कम्पनीले नवीकरण शुल्क नबुझाएको नेप्सेले जनाएको छ । सबै शुल्क जरिवानासहित बुझाउन नेप्सेले भनेको छ । यदि शुल्क नबुझाए वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्दै जाने नेप्सेले स्पष्ट पारेको छ ।

चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म रहेका कम्पनीले हाल वार्षिक ५० हजार तथा सोभन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले १ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्दछ । २१ कम्पनीले यस्तो शुल्क नबुझाएको नेप्सेले जनाएको छ ।

शुल्क नबुझाएका कम्पनीमध्ये धेरैजसो बन्द अवस्थामा छन् । यद्यपि केही कम्पनी सञ्चालन भइरहे पनि सेयर कारोबार हुने गरेको छैन ।

वार्षिक शुल्क नबुझाएका कम्पनीमा बुटवल स्पिनिङ मिल्स, गोरखकाली रबर उद्योग, क्रिस्टल फाइनान्स, हिमालयन फाइनान्स, कर्णाली विकास बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, नेपाल वेलफेयर, सम्झना फाइनान्स, हिमालयन फाइनान्स, श्री भृकुटी पल्प एन्ड पेपरजस्ता बन्द भइसकेका कम्पनी छन् ।

त्यस्तै बिराट सुज, अरुण वनस्पती उद्योग, हरिसिद्धि इट्टा उद्योग, नेपाल फिल्म डेभलपमेन्ट, फ्लुर हिमालयनलाई पनि नवीकरण शुल्क बुझाउन नेप्सेले भनेको छ ।

श्रीराम सुगर मिल्स, याक एन्ड यती होटल, ज्योति स्पिनिङ मिल्स, नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग, नेपाल टेडिङ, रघुपति जुट मिललाई पनि नेप्सेले वार्षिक नवीकरण शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

टाट पल्टेका कम्पनी सूचीकृत भइरहँदा बिग्रिए सेयर बजारका तथ्यांक
नेप्से
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

४८ अंक बढ्यो सेयर बजार, ८ कम्पनीमा १० प्रतिशत वृद्धि

सातामै लगानीकर्ताले गुमाए साढे ४ खर्ब, कहाँ थामिएला बजारको पहिरो ?

६४ अंक बढ्यो सेयर बजार, २१ अर्ब नाघ्यो कारोबार

धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको 'इगो' लडाइँले लगानीकर्ताको ४३ खर्ब जोखिममा 

सेयर बजारका सबै सूचक घटे, नेप्से २६१४ अंकमा

नेप्सेकै निर्णय काट्दै अध्यक्ष बस्याल, 'ओपनिङ रेन्ज' घटाउन दशक पुरानो निर्णयको सहारा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान 'राडार' मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने 'पीएफटी' कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित