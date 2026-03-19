४८ अंक बढ्यो सेयर बजार, ८ कम्पनीमा १० प्रतिशत वृद्धि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सेयर बजार बिहीबार ४८.७१ अंकले बढेर २८५१ अंकमा पुगेको छ।
- २५१ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १६ को घट्यो र एकको स्थिर रह्यो।
- हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र नेपाल पुनर्बीमाको मूल्य उच्च दरले बढ्दा अन्य समूह सबैभन्दा धेरै ३.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
२६ चैत, काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजार ४८.७१ अंक बढेको छ । अघिल्लो दिन ४५.१२ अंक बढेको बजार आजको वृद्धिपछि २८५१ अंकमा पुगेको छ । कारोबार रकम पनि केही बढेको छ । अघिल्लो दिन ८ अर्ब ३१ करोडको कारोबार भएकोमा आज ९ अर्ब ९१ करोडको भयो ।
२५१ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १६ को घट्यो भने एकको स्थिर रह्यो । सबै समूहका सूचक बढेका छन् । अन्य समूह सबैभन्दा धेरै ३.४३ प्रतिशत बढ्यो । यो समूहमा रहेका दुई ठूला कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र नेपाल पुनर्बीमाको मूल्य उच्च दरले बढ्दा समग्र समूहगत सूचकलाई टेवा पुग्यो । आज हिमालयन रिको मूल्य ७.५३ प्रतिशत तथा नेपाल पुनर्बीमाको ५.३३ प्रतिशत बढेको छ ।
त्यस्तै बैंकिङ समूह १.२४, विकास बैंक ०.७८, फाइनान्स १.४७, होटल तथा पर्यटन २.३९, हाइड्रोपावर २.७०, लगानी १.००, जीवन बीमा ०.९९, उत्पादन तथा प्रशोधन २.५८, माइक्रोफाइनान्स १.२०, निर्जीवन बीमा १.०० तथा व्यापार समूह ०.६२ प्रतिशत बढे ।
८ कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । १० प्रतिशत बढेका कम्पनीमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, आत्मनिर्भर लघुवित्त, भुजुङ हाइड्रोपावर, रिजलाइन इनर्जी, सोलु हाइड्रोपावर, होटल फरेस्ट इन, सुपर खुदी हाइड्रोपावर र सूर्यकुन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक छन् । त्यस्तै हिमस्टार ऊर्जाको मूल्य ९.६४ प्रतिशत बढ्यो ।
स्वेत गंगा हाइड्रोपावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै २.५५ प्रतिशत घट्यो । आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा नेसनल हाइड्रोपावर, रिडी पावर, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर र एसवाई प्यानल छन् ।
