निर्वाचन सफल भएकामा धन्यवाद दिँदै मुगु हुँदै जुम्ला पुगिन् प्रधानमन्त्री

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र नागरिकप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न कर्णाली भ्रमण गरिन्।
- प्रधानमन्त्री कार्कीले मुगु र जुम्लामा जिल्लास्तरीय सुरक्षा प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया गरी सीमित स्रोत र कठिन भूगोलमा प्रभावकारी समन्वय र प्रतिबद्धता प्रशंसा गरिन्।
- उनले कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको अवलोकन गर्दै स्थानीय बासिन्दा र विद्यार्थीबाट स्वागत पाएकी छन् र लोकतान्त्रिक अभ्यास सफल बनाउन देखाइएको एकता र सहकार्यप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन्।
५ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आज देशको विकट पहाडी क्षेत्र कर्णालीको भ्रमणमा छिन् ।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन फिल्डमै खटिएर भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा नागरिकप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न उनी कर्णाली पुगेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्की आज बिहान मुगु जिल्लाको रारा पुगिन् । जिल्लास्तरीय सुरक्षा प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया गरिन् । त्यसपछि उनी जुम्लाको खलंगा पुगेर जिल्लास्तरीय सुरक्षा प्रमुखहरूसँग छलफल गरिन् ।
सो क्रममा उनले सीमित स्रोत–साधन र कठिन भूगोलका बाबजुद पनि प्रभावकारी समन्वय र प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचन सम्पन्न गराएको भन्दै सुरक्षा निकाय र कर्मचारीहरूको प्रशंसा गरेकी छन् ।
उनले स्थानीय बासिन्दाहरूसँग पनि भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गर्दै निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र सफल बनाउन देखाइएको एकता, सद्भाव र सहकार्यप्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गरिन्।
‘देशले कठिन परिस्थितिमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सफल बनाएको छ, यसको श्रेय सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जान्छ’ उनले भनिन् ।
यसैक्रममा, प्रधानमन्त्री कार्कीले जुम्लास्थित कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको अवलोकन पनि गरिन् । विसं २०३७ सालमा स्थापना भएको उक्त संस्थालाई नेपालकै पहिलो प्राविधिक शिक्षालयमध्ये एक मानिन्छ।
विद्यार्थी, शिक्षक तथा स्थानीय बासिन्दाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई लालीगुराँस दिएर स्वागत गरेका थिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4