चैत १६ गते संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउने तयारी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ५ गते १८:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बिहीबार बुझाएको छ।
  • नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ चैत १२ गते बिहान साढे ११ बजे हुने तय भएको छ।
  • चैत १६ गते संघीय संसद्को पहिलो बैठक बोलाउने तयारी अघि बढेको छ।

५ चैत, काठमाडौं । यही चैत १६ गते संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउने तयारी अघि बढेको छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बिहीबार बुझाएको छ । योसँगै राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउनेबारे तयारी गरेको हो ।

बिहीबार संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो । जहाँ प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ र प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलले नवनिर्वाचित सदस्यहरूको शपथ यही चैत १२ गते हुने तय गरेको छ । १२ गते बिहान साढे ११ बजे ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसँग शपथ लिनेछन् । सोही दिन दिउँसो २ बजे ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई शपथ गराउनेछन् ।

त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । १३, १४ र १५ गते सरकार गठन र त्यससँग सम्बिन्धित कार्य हुनेछ ।

चैत १६ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बोलाउने तयारी रहेको छ । यो विषय सर्वदीय बैठकमा समेत जानकारी गराइएको थियो ।

संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले शपथपछि अधिवेशन आह्वान हुने बताए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले पनि शपथपछि सरकार गठन र लगत्तै संसद् अधिवेशन आह्वान हुनेबारे ब्रिफिङ भएको जानकारी दिए ।

‘१६ गते पहिलो बैठक बोलाउने भन्नेबारे छलफल भएको छ । शपथपछिको त्यही दिन उपयुक्त हुनेगरी संसद् सचिवालयले तयारी अघि बढाएको ब्रिफिङ पनि बैठकमा भयो,’ मल्लले अनलाइनखबरसँग भने ।

बिहीबार सर्वदलीय बैठकमा पहिलो बैठकमा के कस्ता एजेण्डा हुनेछन् भनेर समेत छलफल भएको छ ।

त्यसदिन राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गरेको सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने, सरकारले पठाएका महत्वपूर्ण पत्रहरू पढेर सुनाउने, दलका नेताहरूले बोल्न चाहेको खण्डमा शुभकामना मन्तव्यका लागि समय दिने लगायतका कार्यसूची राख्ने अभ्यास छ ।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पछिल्लो निर्वाचन विश्व राजनीति पुनर्संरचनाको प्रस्थानविन्दु बन्नसक्छ : बाबुराम भट्टराई

पछिल्लो निर्वाचन विश्व राजनीति पुनर्संरचनाको प्रस्थानविन्दु बन्नसक्छ : बाबुराम भट्टराई
आज राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन बुझाइँदै

आज राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन बुझाइँदै
रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
नेकपा मालेको समीक्षा- निर्वाचन प्रक्रिया र परिणाममा कैयौँ आशंका छन्

नेकपा मालेको समीक्षा- निर्वाचन प्रक्रिया र परिणाममा कैयौँ आशंका छन्
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
चैत ५ मा समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र, त्यही दिन राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन प्रतिवेदन

चैत ५ मा समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र, त्यही दिन राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन प्रतिवेदन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

