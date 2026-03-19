उपसभामुख निर्वाचित भएपछि संसद्‌मा रुबीको खुसी (तस्वीरहरू)

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ चैत २७ गते २१:५९

२७ चैत, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित २५ वर्षीया सांसद रुबीकुमारी ठाकुर प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएकी छन् ।

शुक्रबार सम्पन्न उपसभामुख निर्वाचनमा उनले २२९ सांसदको पद प्राप्त गर्दा उनको प्रतिद्वन्द्वी राप्रपाकी सरस्वती लामाले ५ मत प्राप्त गरिन् ।

रुबीको समर्थनमा श्रम संस्कृतिबाहेक रास्वपा, नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदले पनि मतदान गरे । नेकपा एमालेका सांसदले भने निर्वाचनमा भाग नै लिएनन् ।

तर, निर्वाचित घोषणा भइसकेपछि भने रुबीलाई सबै सांसदले बधाई दिएका छन् । सांसदहरूले बधाई दिँदा रुबी निकै खुसी मुद्रामा देखिइन् । सांसदहरू पनि खुसी देखिए ।

उनलाई सांसद देखि उपसभामुखसम्म बनाउन भूमिका खेलेका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई(साम्पाङ) पनि सांसदले बधाई दिइरहँदा रुबीसँगै उभिएर प्रफुल्लित देखिए ।

तस्वीरहरू :

 

 

 

प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रुबीकुमारी ठाकुर
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत र २ संयुक्त समितिमा को को ? (सूचीसहित)

