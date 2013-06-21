+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

१८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउने प्रयासमा रास्वपा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते ७:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठनको गृहकार्य थालेको छ।
  • महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले चैत १३ गते बालेन शाहले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्ने जानकारी दिए।
  • प्रधानमन्त्री शपथ ग्रहणसँगै सबै मन्त्रीले पनि शपथ ग्रहण गर्ने तयारी भइरहेको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नयाँ मन्त्रिपरिषद गठनको गृहकार्य थालेको छ । यस क्रममा १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठनको प्रयास भइरहेको सो पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् ।

रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बैठक गठनको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । ‘हामीले सकेसम्म कम सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठनको प्रयास गरिरहेका छौं । सकेसम्म १८ वरिपरि गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ,’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने ।

उनका अनुसार यसक्रममा केही मन्त्रालय गाभ्ने कि मन्त्रीहरुलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । ‘मन्त्रालयको संख्या र मन्त्री बन्नेहरुको नामावली टुंगो लागिसकेको छैन । तर हामी सकेसम्म १८ वा त्योभन्दा कम गर्ने गरी छलफलमा छौं,’ उनले भने ।

महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार यही चैत १३ गते रास्वपा बरिष्ठ नेता बालेन शाहले प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणकै बेला सबै मन्त्रीहरुले पनि शपथ ग्रहण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए ।

उनका अनुसार विधान संशोधन नगरेरै बालेनलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी छ । बालेन प्रधानमन्त्री बनाउने गरी राजनीतिक निर्णय भएको जनाउँदै उनले संसदीय दलको नेता चयनका लागि विधान संशोधन गर्न आवश्यक नभएको जिकिर गरे ।

रास्वपा र काठमाडौंका तत्कालीन मेयर पक्षसँग पुस १३ गते एकता हुँदा भावी प्रधानमन्त्री शाहलाई बनाउने सहमति बनेको थियो ।

महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार १२ गते सांसदहरुको शपथ ग्रहणपछि संसदीय दलको बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको छ । तर त्यस बैठकमा दलको नेता बाहेक अन्य विषयमा छलफल हुने उनले बताए ।

 

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
मन्त्रिपरिषद रवि लामिछाने
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित