दिउँसै अँध्यारो भएको बुटवल (१५ तस्वीर)

अँध्यारोका कारण बुटवल बजार क्षेत्रमा गुडेका गाडीहरूले दिउँसै बत्ती बाल्नु परेको थियो भने तीव्र हावाहुरीका कारण सडकमै गाडी रोक्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

टोपराज शर्मा टोपराज शर्मा
२०८२ चैत ६ गते १४:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुपन्देहीको बुटवल लगायतका क्षेत्रमा आज दिउँसै बादल, हावाहुरी र वर्षाका कारण अँध्यारो भएको छ।
  • मौसम विज्ञान विभागले पूर्वानुमान गरेअनुसार लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा हावाहुरी चलेको छ।
  • हावाहुरीपछि पानी परेपछि कालो बादल हटेर केही उज्यालो देखिन थालेको छ।

६ चैत, बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल लगायतका क्षेत्रमा आज दिउँसै अँध्यारो भएको छ ।

बादलसँगै हावाहुरी र वर्षाका कारण बुटवल लगायतका क्षेत्रमा दिउँसै अँध्यारो भएको हो । अँध्यारोका कारण बुटवल बजार क्षेत्रमा गुडेका गाडीहरूले दिउँसै बत्ती बाल्नु परेको थियो भने तीव्र हावाहुरीका कारण सडकमै गाडी रोक्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

मौसम विज्ञान विभागले पूर्वानुमान गरेअनुसार नै लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही लगायत दाङ, बाँके, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा हावाहुरी चलेको छ । केहीबेर हावाहुरी चलेपछि अहिले पानी पनि परिरहेको छ ।

पानी पर्न थालेसँगै कालो बादल हटेर केही उज्यालो देखिन थालेको छ ।

लेखक
टोपराज शर्मा

शर्मा अनलाइनखबरका बुटवल संवाददाता हुन् ।

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित