+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नोरा फतेही र सञ्जय दत्तको गीतमा प्रतिबन्ध : पुन: प्रश्नको घेरामा ‘आइटम सङ’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १४:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारत सरकारले कन्नड फिल्म केडी: द डेभिलको गीत 'सरके चुनर तेरी सरके' लाई अश्लील शब्द भएको भन्दै सबै प्लेटफर्मबाट हटाएर प्रतिबन्ध लगाएको छ।
  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केन्द्र सरकारलाई कानुनी नोटिस पठाएको र राष्ट्रिय महिला आयोगले कलाकार तथा निर्मातालाई उपस्थित हुन नोटिस जारी गरेको छ।
  • गीतकार रकीब आलमले गीतमा आफ्नो शब्द नभएको र आफूले कन्नडबाट हिन्दीमा अनुवाद मात्र गरेको बताएका छन् भने नोरा फतेहीले शब्दको अर्थ थाहा नपाएको बताएकी छिन्।

कन्नड फिल्म केडी: द डेभिलको गीत सरके चुनर तेरी सरके… विवादमा तानिएपछि भारत सरकारले गीतलाई सबै प्लेटफर्मबाट हटाएर प्रतिबन्ध लगाएको छ । नोरा फतेही र सञ्जय दत्तलाई लिएर छायांकन गरिएको यस गीतमा अश्लील शब्दहरू भएको भन्दै भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

गत हप्तामा यो गीतलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केन्द्र सरकारलाई कानुनी नोटिस नै पठाउनु परेको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि फिल्मका कलाकार तथा निर्माताहरूलाई उपस्थित हुन नोटिस जारी गरेको छ ।

समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार अलीगढको सङ्गठन मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ताले नोरा फतेहीविरुद्ध फतवा जारी गरेको छ । यो भनेको कुनै विशेष मुद्दामा अधिकारप्राप्त इस्लामिक विद्वानले लिने एक प्रकारको गवाह हो ।

यसैगरी फिल्ममा आबद्ध अन्य कलाकारहरूले समेत गीतको शब्दलाई लिएर खेद प्रकट गरेका छन् । गायिका माङ्लीले भने सामाजिक सञ्जालमा माफी माग्दै गीतको नयाँ संस्करण ल्याउने वाचा गरेकी छिन् । गीतकार रकीब आलमले पूरा गीतमा आफ्नो शब्द कतै नभएको, आफूले मात्र कन्नडबाट हिन्दीमा अनुवाद गरेको बताएका छन् ।

अभिनेत्री नोरा फतेही स्वयंले सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो हाल्दै आफूले यो गीत कन्नडमा सुट गरेको तर शब्दहरूको अर्थ थाहा नभएको बताएकी छिन् । पछि हिन्दीमा सुन्दा भने आफू छक्क परेको उनले सुनाएकी छिन् । त्यसैले गीतलाई कतै पनि प्रवर्द्धन नगरेकी उनले बताएकी छिन् ।

गीतमा प्रतिबन्ध

गीतको विवाद संसदसम्म समेत पुग्यो । १७ मार्चमा मानव अधिकार आयोगले सेन्ट्रल बोर्ड अफ फिल्म सर्टिफिकेसन (सीबीएफसी) का अध्यक्ष प्रसून जोशी, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयका सचिव र गुगल इन्डियालाई कानुनी नोटिस नै जारी गरेको थियो । यसपछि केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्रीले संसदमा यस गीतलाई सबै भाषामा र हरेक प्लेटफर्मबाट हटाउने घोषणा गरेका थिए ।

सीबीएफसी अर्थात् सेन्सर बोर्डले भने यो गीत स्वीकृतिका लागि आफूहरूकहाँ नआएको र इन्टरनेटमा हालिने सामग्रीहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण नरहेको बताएको छ । सीबीएफसीको वेबसाइटका अनुसार कुनै फिल्म प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिँदा त्यसको शब्द र टाइम कोड पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।

यद्यपि भारतमा आइटम नम्बरमा प्रतिबन्ध लागेको यो पहिलो पटक होइन । हालै गायक बादशाहको हरियाणवी गीत तातीरीलाई पनि सबै प्लेटफर्मबाट हटाइएको थियो । यसअघि फिल्म खलनायक (१९९३) र राजा बाबु (१९९४) का गीतहरूलाई अल इन्डिया रेडियो र दूरदर्शन जस्ता प्लेटफर्ममा प्रसारण गर्न रोक लगाइएको थियो।

बलिउड र आइटम नम्बर

बलिउडमा आइटम नम्बरको प्रयोग निकै पुरानो छ ।

पत्रकार तथा फिल्म समीक्षक सुपर्णा शर्माका अनुसार यस्ता गीतमा ४० को दशकतिर पुरुष कलाकारहरू नै महिलाको भेषमा नाच्ने गर्थे । त्यसपछि १९४० र ५० को दशकमा अभिनेत्री कुकूले आइटम नम्बरमा उदाइन् । उनले पतली कमर है (बरसात, १९४९) र बेचैन दिल खोई सी नजर (यहूदी, १९५८) जस्ता हिट गीतहरूमा प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।

कूकू पछि हेलन बलिउडमा ‘डान्सिङ क्विन’का रूपमा उदाएकी थिइन् । उनको समयमा ये मेरा दिल प्यारका दिवाना (डन, १९६७) र पिया तू अब तो आजा (कारवा, १९७१) जस्ता धेरै हिट गीतहरू आएका थिए ।

इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल विक्लीमा प्रकाशित एउटा लेखका अनुसार बलिउडमा आइटम नम्बर शब्दको प्रचलन १९९० को दशकमा सुरु भएको हो । उक्त लेखका अनुसार ‘छैया-छैया’ गीत हिट भएपछि नै मलाइका अरोडा खानलाई पहिलो पटक आइटम गर्ल भन्न थालिएको थियो ।

समीक्षक सुपर्णा शर्माका अनुसार बलिउडमा आइटम गर्लहरूलाई प्राय: एउटा गीतमा डान्सका लागि मात्र राखिन्छ । फिल्ममा उनीहरूको कुनै ठूलो वा फरक भूमिका हुँदैन।

चेन्नईका फिल्म समीक्षक रमेश बालाका अनुसार अचेलका अभिनेत्रीहरू आइटम नम्बर जस्ता शब्दको प्रयोग गर्नुको सट्टा स्पेसल सङ शब्दलाई बढी जोड दिन्छन् । त्यस्तै उनले पहिले दक्षिण भारतीय सिनेमामा अभिनेत्रीहरूले यस्ता गीतमा भाग नलिने पनि बताए ।

यद्यपि यस प्रकारका गीत हुने तर त्यतिबेला गीतकारहरूमा शब्दहरूको खेलमा धेरै अर्थ लुकाउने गर्थे । अहिले भने शब्द र दृश्य दुवै निके प्रत्यक्ष र अश्लील भइरहेको उनको भनाइ छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
नोरा फतेही
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित