+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस महामन्त्रीको प्रश्न– विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व मान्दिन भन्नेले निर्वाचन मान्न मिल्छ ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते १७:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदा गत २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि प्रश्न उठ्ने बताए।
  • पौडेलले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समिति नै पन्ध्रौं महाधिवेशनको तयारी समिति रहेको उल्लेख गरे।
  • उनले प्रक्रिया जहाँ पुग्यो त्यहाँबाट फर्कन नहुने र सबै मिलेर पन्ध्रौं महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताए।

१० चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदा गत २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि प्रश्न उठ्ने बताएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीका क्रममा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समिति नै पन्ध्रौं महाधिवेशनको तयारी समिति रहेको जिकिर गरे ।

‘कोही अग्रजहरूले यो प्रक्रियागत ढंगले टुंग्याउने सन्दर्भमा कार्यशैलीको विषयमा रिजर्भेसन राख्नुभएको छ भने हामी त्यसलाई सच्याउन तयारी छौं,’ महामन्त्री पौडेलले भने, ‘हामी कसैलाई पनि सिनियर नेतालाई अपमान गर्ने कुनै उद्देश्य छैन । पार्टीलाई कसरी व्यवस्थित र एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मात्रै चिन्तित छौं ।’

पार्टी नेतृत्वबारे प्रक्रिया जहाँ पुगको हो त्यहाँबाट फर्कनुपर्छ भन्ने तर्क ठिक नहुने उनको भनाइ छ ।

‘प्रक्रियाबाट जहाँ पुग्यो त्यहाँबाट फर्कनुपर्छ भन्ने पनि ठिक हुँदैन । सबै मिलेर सँगसँगै जाने, व्यवहारका कारण ठेस पुगेको छ भने त्यसलाई सच्याउने बाहेक कुनै विकल्प छैन,’ पौडेलले भने, ‘पन्ध्रौं महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नेगरी वातावरण बनाउँदैछौं ।’

साथै, उनले विशेष महाधिवेशन र निर्वाचित नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदा निर्वाचनमाथि पनि प्रश्न उठ्ने जिकिर गरे ।

‘विशेष महाधिवेशनको बारेमा रिजर्भेसन राख्नुभएका अग्रज साथीहरू पनि पर्नुहुन्छ । विशेष महाधिवेशन र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदा निर्वाचनमाथि पनि प्रश्न उठ्छ,’ महामन्त्री पौडेलले भने, ‘विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व मान्दिनँ भन्दा निर्वाचन मान्न कसरी मिल्छ ? त्यसकारण यो धेरै अगाडि बढिसक्यो । अब प्रक्रिया जहाँ पुगको छ त्यहाँबाटै सँगसँगै अघि बढौं ।’

प्रदीप पौडेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित