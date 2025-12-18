+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सदस्यता अद्यावधिकपछि पार्टीभित्र सूचना आदानप्रदानमा सहज हुन्छ : महामन्त्री पौडेल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते १२:३१
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका लागि डिजिटल प्रणाली अपनाएको छ जसले पार्टी र सदस्यबीच सूचना आदानप्रदान सहज बनाउनेछ।
  • महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सामाजिक अभियान र पार्टी पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा पैरवी गर्न डिजिटल प्रणालीले सहजता दिने बताए।
  • डिजिटल प्रणालीले सबै तह र संचरनालाई जोड्ने, निर्णयहरू पुर्‍याउने र सदस्यहरूको सक्रियता बढाउने कांग्रेसले जनाएको छ।

२२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक लागि अपनाइएको डिजिटल प्रणालीले पार्टी र सदस्यहरूबीच सूचना आदानप्रदानलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ ।

कांग्रेसले फेसबुकमा भिडियो सामग्री पेस्ट गरेर डिजिटल प्रणालीले सक्रिय सदस्यहरूलाई सामाजिक अभियानसँगै सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको पक्षमा पैरवी गर्न अत्यन्तै सहज हुने बताएको छ ।

‘पार्टीको सूचना सदस्यलाई र सदस्यको सूचना पार्टीलाई एकआपसमा पुर्‍याउन प्रणालीले सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्ने छ,’ भिडियोमार्फत् महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भनेका छन्, ‘सक्रिय सदस्यहरूलाई सामाजिक अभियानमा जोड्न होस् वा सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको पक्षमा पैरवी गर्न अत्यन्तै सहज हुनेछ ।’

सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया एकपटक गरेपछि बारम्बार गरिराख्नु नपर्ने भन्दै उनले एकपटकका लागि मेहनत गरिदिन सबैलाई अनुरोध पनि गरेका छन् । ‘यसका लागि आफ्नो वडामा गएर वडाका साथीहरूलाई समेत उत्साह थप्ने गरी आफ्नो सदस्यता अद्यावधिक गरिदिन हुन विशेष अनुरोध गर्दछु,’ महामन्त्री पौडेलले भनेका छन् ।

कांग्रेसले कारणवश वडामा जान नसक्ने अवस्था भएमा वडा सभापतिमार्फत् अनलाइनबाटै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न सकिने पनि बताएको छ । ‘यदि, कुनै कारणवश वडामा जान नसक्ने अवस्था भएमा वडा सभापति मार्फत् अनलाइनबाटै तपाईंले अद्यावधिक गर्न सक्नुहुने छ,’ महामन्त्री पौडेलले भने ।

डिजिटल प्रणालीले पार्टीका सबै तह र संचरनाहरूलाई एक–आपसमा सजिलो गरी जोड्ने, पार्टीा विचार आदानप्रदान गर्न, पार्टीका निर्णयहरू सबै सदस्यहरूसम्म पुर्‍याउन, सदस्यहरूको सक्रियताबाट आमनागरिकमा पार्टीको धारणा, योजना र कार्यक्रमहरू पुर्‍याउन अत्यन्तै मद्दत गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

कांग्रेसले वडा सभापतिहरूले डिजिटल प्रणालीमा आफ्नो एकाउन्ट बनाएर वडाभित्रका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

‘अभियान वडाहरूमा उत्साहजनक ढंगले भइरहेको छ । हामीलाई यस अभियानमा सबै तहका साथीहरू सक्रिय रूपमा लागिरहनुभएको छ,’ पौडेलले भनेका छन्, ‘अभियान सम्पन्न भइसकेपछि सबै क्रियाशील सदस्यहरूको अभिलेख आगोले नजल्ने गरी र पानीले नभिज्ने गरी डिजिटल प्रणालीमा व्यवस्थित रूपमा रहने छ ।’

क्रियाशील सदस्यता नेपाली कांग्रेस प्रदीप पौडेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा
मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत
डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?
नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’
केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित