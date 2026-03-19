ठूलो जनमत प्राप्त गरेको सरकार अलोकप्रिय नबनोस् : प्रदीप पौडेल   

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले ठूलो जनमतसहित गठन भएको सरकार अलोकप्रिय नहोस् भन्ने कामना गरेका छन्।
- पौडेलले सुकुमवासी हटाउँदा पूर्वतयारी नपुगेको हुनसक्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
- उनले सरकारको कार्यशैलीले नागरिक त्रसित हुनु नहुने र राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने बताए।
१४ वैशाख, ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले ठूलो जनमतसहित गठन भएको सरकार अलोकप्रिय नहोस् भन्ने कामना गरेका छन् ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन जाने क्रममा महामन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
नेता पौडेलले सुकुमवासी हटाउँदा पूर्वतयारी नपुगेको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको बताए ।
‘सरकारको कार्यशैलीले नागरिक त्रसित हुनुपर्ने, दिक्दारी सृजना गर्ने अवस्था हुनु हुँदैन, यो सरकारले राम्रोसँग काम गरोस्,’ उनले भने ।
महामन्त्री पौडेलले सुकुमवासीलाई हटाउनु हुँदैन भन्ने कांग्रेसको धारणा नभएको र सबै सुकुमवासी थिए भन्नेमा पनि आफ्नो पार्टीको धारणा नभएको बताए ।
