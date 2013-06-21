सुजुकी ई-भिटाराको बुकिङ खुल्यो, सुरुवाती मूल्य ४९ लाख ९९ हजार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १६:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिजी मोटोकर्पले पोखरामा आयोजित वाडा अटो शोमा पहिलो प्रिमियम ब्याट्री इलेक्ट्रिक भेहिकल ई–भिटाराको बुकिङ खुला गरेको छ।
  • ई–भिटाराको सुरुवाती मूल्य ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ र यो सीमित अवधिका लागि मात्र उपलब्ध छ।
  • सुजुकीले सन् २०३० सम्म थप ६ नयाँ इलेक्ट्रिक भेहिकल लन्च गर्ने योजना बनाएको छ।

११ चैत, काठमाडौं । नेपालमा सुजुकी गाडीहरूको आधिकारिक वितरक सिजी मोटोकर्पले आफ्नो बहुप्रतिक्षित पहिलो प्रिमियम ब्याट्री इलेक्ट्रिक भेहिकल ई–भिटाराको बुकिङ खुला गरेको छ ।

यो महत्त्वपूर्ण घोषणा बुधबार पोखरामा आयोजित वाडा अटो शोमा गरिएको हो, जहाँ कम्पनीले यसको निकै आकर्षक सुरुवाती मूल्य ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

यो विशेष सुरुवाती मूल्य सीमित अवधिका लागि मात्र रहेको कम्पनीले जनाएको छ । ‘जापानी अटोमेकरले भित्र्याएको यो पहिलो प्रिमियम ब्याट्री इलेक्ट्रिक भेहिकल हो, जसले नेपालको विद्युतीय गाडी बजारमा जापानी विश्वसनीयता र उत्कृष्ट इन्जिनियरिङलाई स्थापित गर्नेछ’ कम्पनीले भनेको छ ।

‘यो गाडी दुई उच्च–क्षमताका ब्याट्री विकल्प ४९ र ६१ किलोवाट आवरमा उपलब्ध छ, जसले क्रमशः १०६ किलोवाट र १२८ किलोवाटको दमदार पावर आउटपुट दिन्छ’ कम्पनीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

ई–भिटारा यो मूल्य दायरामा जापानी ब्रान्डबाट आउने पहिलो ईभी रहेको सीजी मोटोकर्पले जनाएको छ । ‘यो नवीनतम ब्याट्री प्रविधि र उच्च सुरक्षा मापदण्डहरूसहित सुसज्जित छ’ कम्पनीले भनेको छ । सुजुकीले सन् २०३० सम्म थप ६ नयाँ ईभी लन्च गर्ने जनाएको छ ।

ई-भिटारा सुजुकी
बालेनको बयान- '२३ गते सरकारले 'आतंकवादी शैली' अपनाउँदा २४ को घटना भयो'

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

राखेपलाई अप्रिय निर्णय नगर्न एन्फाको आग्रह : निर्वाचन गर्न बाध्यात्मक स्थिति बन्यो

राजनीतिक नियुक्तिवालालाई पद छाड्न चन्द्र भण्डारीको सुझाव

दक्षिणी लेबनानमा इजरायली आक्रमण, ६ जनाको मृत्यु, ३४ घाइते

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले साइत देखाएर शपथ लिने परम्परा कत्ति मन परेन : अर्थमन्त्री खनाल

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

