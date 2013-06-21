आयोगमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै ९ जनालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस

११ चैत, काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन घटनाको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै ९ जनालाई पुरस्कार गर्न सिफारिस गरेको छ ।
जसमा मानपदवी, नगद पुरस्कर बढुवासम्म गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगमा रहेर काम गरेका सहसचिव प्रकाश पौडेल, उपसचिव कमल पाण्डे, कम्युटर अपरेटर ज्ञानु थापालाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै गरी आयोगमा रहेर काम गरेका डीएसपी बिष्णुप्रसाद सोती, डीएसपी मुकेशकुमार तिवारी, इन्स्पेक्टर गजेन्द्र रावललाई पनि पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै हवल्दार जयकिशन प्रसाद कुर्मी, सहायक हवल्दार नवराज नेपाली, सहायक हवल्दार हरिप्रसाद जैशीलाई एक तह बढुवा गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
