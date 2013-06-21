+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शपथअघि सांसदहरूले भने- जिम्मेवारी बढेको महसुस भएको छ

नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले जनताका आशा अपेक्षा पूरा गर्न मिहिनेत गर्ने जनाएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते १३:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले जनताका आशा अपेक्षा पूरा गर्न मिहिनेत गर्ने जनाएका छन्।
  • रास्वपाका सांसद दीपक बोहराले रवि लामिछाने र बालेन शाहले काम गर्न सक्छन् भन्ने आशा मर्न नदिने बताए।
  • रास्वपा सांसद केपी खनालले जवाफदेहिता, पारदिर्शता र इमान्दारिताले जनताका सपना पूरा गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।

१२ चैत, काठमाडौं । नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले जनताका आशा अपेक्षा पूरा गर्न मिहिनेत गर्ने जनाएका छन् । शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन सिंहदरबार पुगेका उनीहरुले पत्रकाहरुसँग कुरा गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।

रास्वपाका अर्का सांसद दीपक बोहराले रवि लामिछाने र बालेन शाहले काम गर्न सक्छन् भन्ने आशा गरेर जनताले जिताएर संसदमा पठाएको भन्दै त्यो आशा मर्न नदिने बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेबेले राष्ट्र र जनताको निम्ति देशको दर्बिलो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि काम गर्ने बताए ।

राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सुशासनको पक्षमा आवाज निरन्तर उठाइरहने बताए । मुलुकलाई सुशासन र विधिको शासनको आधारमा अघि बढाउन भूमिका खेल्ने उनले बताए ।

सरकारले गरेको कामको आधारमा समर्थन र विरोध हुने बताउँदै उनले भने, ‘सुशासनको पक्षमा हाम्रो आवाज जो थियो त्यसलाई अझ राम्रोसँग उठाउँछौं । सरकारले गरेका राम्रा कामलाई समर्थन र गलत कामको विरोध गर्छौं ।’

रास्वपा सांसद केपी खनालले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र इमान्दारिताले जनताका सपना पूरा गर्ने हुने बताउँदै सोही अनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

सांसद सागर ढकालले देखिने गरी र जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने बताए ।

रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद बनेकी रजनी श्रेष्ठले नेपाली खेलाडीको हकहित र सुविधाका लागि काम गर्ने बताइन् ।

रास्वपाकी अर्की सांसद निशा डाँगीले अझ बढी जिम्मेवारी बढेको महसुस भएको बताइन् ।

सांसद श्रद्धा कुँवरले काम गरेर देखाउने बताइन् ।

अर्का सांसद अच्युतम लामिछानेले उत्पादन बढाएर अधिकतम आयआर्जन गर्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित