दीपकराज लेख्छन्- धेरैपछि फस्ट बेन्च चेन्ज भो, अब देश चेन्ज होस्

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते १५:३७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदले बिहीबार सिंहदरबारभित्रको नयाँ सांसद भवनमा सपथ ग्रहण गरेका छन्।
  • सांसद भवनमा नेकपा, एमाले, राप्रपा, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरु नयाँ अनुहारसहित उपस्थित थिए।
  • अभिनेता दीपकराज गिरीले रवि लामिछाने र बालेन शाहको सपथ लिँदै गरेको फोटो सेयर गर्दै 'अब देश पनि चेन्ज होस्' लेखेका छन्।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सांसदले बिहीबार सपथ ग्रहण गरे । सिंहदरबारभित्रको नवनिर्मित सांसद भवनमा भिन्न दृश्य देखियो । सांसद भवन नयाँ अनुहारले भरिभराउ देखिन्थ्यो ।

पुराना नेताहरूमध्ये अघिल्लो लहरमा नेकपाका पुष्पकमल दाहाल, एमालेका रामबहादुर थापा, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही थिए । दायाँ लहरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रस्तावित बालेन शाह, सभापति रवि लामिछाने, नेता स्वर्णिम वाग्ले लगायत थिए ।

धेरै समयपछि नेपालको संसदीय इतिहासमा देखिएको यो भिन्न परिदृश्य थियो । यो दृश्यलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणदेखि सेलिब्रेटीसम्म टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

अभिनेता दीपकराज गिरीले अघिल्लो लहरमा देखिएको परिवर्तनलाई लिएर फोटो सेयर गरेका छन् । रवि र बालेनले सपथ लिँदाको फोटो सेयर गर्दै उनी लेख्छन्, ‘लौ, धेरैपछि फस्ट बेन्च चेन्ज भो । अब देश पनि चेन्ज होस् ।’

संसदको पहिलो लहरमा देखिएको यो बदलावले मुलुकमा पनि परिवर्तन ल्याउन सकोस् भन्ने आशा राखेका छन् । चुनाव अघिदेखि नै गिरीले आफूलाई परिवर्तनको पक्षमा उभ्याउँदै आएका छन् ।

कामको कुरा गर्दा, दीपकराजको अभिनय रहने फिल्म ‘छ माया छपक्कै २’ बैशाखदेखि छायांकन तयारीमा छ ।

सम्बन्धित खबर

दीपकराज गिरी हरेक चुनावमा दहचोकका अन्तिम मतदाता

दीपक-दीपाको ‘छ माया छपक्कै २’ छायांकन चैतदेखि, कथावस्तु के छ ?

दीपकराज गिरी भन्छन्- आखिर म पनि निर्वाचनमा उठ्ने नै भएँ

‘स्वतन्त्र कलाकारमाथि आक्रमण नगर्न’ दीपकराज र माग्ने बुढाले गराए संचारमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण

हलिउड स्टुडियोअघि दीपक-दीपाको ‘टाइटानिक’ पोज

अमेरिकाबाटै दीपकराज गिरीले भने- तोडफोड र आगजनीमा मेरो सहभागिता छैन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories

