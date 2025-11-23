+
दीपकराज गिरी हरेक चुनावमा दहचोकका अन्तिम मतदाता

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १७:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता दीपकराज गिरीले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ९ को दहचोकमा हरेक चुनावमा ४ बजेर ५५ मिनेटमा मतदान गर्ने गरेका छन्।
  • दीपकराज गिरीले विहिबार पनि ४ बजेर ५५ मिनेटमा मतदानस्थल प्रवेश गरी भोट हाले र आफू अन्तिम मतदाता भएको बताए।
  • उनले मतदानपछि लेखे, '४ बजेर ५५ मिनेटमा भोट हालियो । आजको जित सुशीला कार्की नेतृत्वको । भोलिको जित लोकतन्त्र र समृद्धिको ।'

काठमाडौं । मतदानसँग अभिनेता दीपकराज गिरीको रोचक किस्सा छ । काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ९ स्थित दहचोकका मतदाता गिरीले हरेक चुनावमा ४ बजेर ५५ मिनेटमा भोट हाल्ने गरेका छन् ।

अर्थात, उनी उक्त मतदान केन्द्रका अन्तिम मतदाता हुन् । उनले विहिबार पनि त्यस्तै गरे । घडीको सुईले ४ बजेर ५५ मिनेट बजाउँदा उनी मतदानस्थल प्रवेश गरे अनि भोट हाले ।

‘सबैलाई थाहा छ कि म यहाँको अन्तिम मतदाता हुँ’ दीपकले अनलाइनखबरसँग भने । यसपटकको चुनावमा आफू पार्टी र कुनै सोचभन्दा माथि उठेर परिवर्तनको लागि मतदान गर्ने उनले बताइसकेका छन् ।

दीपकले मतदान गरेपछिको फोटो सेयर गर्दै लेखेका छन्, ‘४ बजेर ५५ मिनेटमा भोट हालियो । आजको जित सुशीला कार्की नेतृत्वको । भोलिको जित लोकतन्त्र र समृद्धिको ।’ कामको कुरा गर्दा, उनले अभिनय गर्ने फिल्म ‘छ माया छपक्कै २’ छायांकनमा जाने तयारीमा छ ।

दीपकराज गिरी
प्रतिक्रिया

