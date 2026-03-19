विद्यार्थी राजनीतिले मलाई न राम्रो नेता बनायो, न राम्रो विद्यार्थी : दीपकराज गिरी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते १५:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने र यसको ठाउँमा स्टुडेन्ट काउन्सिल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा विद्यार्थीले नेता होइन, गुरुको कुरा सुन्नुपर्ने स्टाटस लेख्नुभएको छ।
  • अभिनेता दीपकराज गिरीले विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयको समर्थन गर्दै पार्टीभक्ति भन्दा देशभक्ति सिकाउनुपर्ने बताएका छन्।

काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको छ । यसको ठाउँमा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ हुनुपर्ने सरकारको धारणा छ ।

प्रधानमन्त्रीकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा समेत शिक्षण संस्थाबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने उल्लेख छ । विशेषगरि, पुराना दल र उनीहरूका विद्यार्थी भातृ संगठन सरकारको निर्णयविरुद्ध उभिएका छन् ।

सरकारको यो निर्णयलाई लिएर चौतर्फी विरोध र समर्थन भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार पनि फेसबुक स्टाटसमार्फत विद्यार्थीले नेता होइन, गुरुको कुरा सुन्नुपर्ने आशयको स्टाटस लेखेका छन् ।

यस्तोमा, अभिनेता दीपकराज गिरीले विद्यार्थी संगठन हटाउने बालेन सरकारको निर्णयको समर्थन गरेका छन् । आफूले पनि विगतमा विद्यार्थी राजनीति गरेको जनाउँदै दीपकले त्यसले बरु आफूलाई पार्टी भक्ति सिकाएको तर देशभक्ति सिकाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

दीपक लेख्छन्, ‘म पनि कुनै जमानामा विद्यार्थी राजनीतिमा थिएँ, हाम्रा गतिविधि प्रायः पार्टीकै कार्यक्रममा केन्द्रित हुन्थ्यो, त्यस्ले मलाई न राम्रो नेता बनायो न राम्रो विद्यार्थी ! पार्टीभक्ति सिकायो तर देशभक्ति कहिल्यै सिकाएन ! शुभदिन !!’

कामको कुरा गर्दा, दीपकराज अहिले आगामी फिल्म ‘छ माया छपक्कै २’ मा ब्यस्त छन् ।

दीपकराज लेख्छन्- धेरैपछि फस्ट बेन्च चेन्ज भो, अब देश चेन्ज होस्

दीपकराज गिरी हरेक चुनावमा दहचोकका अन्तिम मतदाता

दीपक-दीपाको ‘छ माया छपक्कै २’ छायांकन चैतदेखि, कथावस्तु के छ ?

दीपकराज गिरी भन्छन्- आखिर म पनि निर्वाचनमा उठ्ने नै भएँ

‘स्वतन्त्र कलाकारमाथि आक्रमण नगर्न’ दीपकराज र माग्ने बुढाले गराए संचारमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

