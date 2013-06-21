गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई सहयोग हुन्छः एमाले सचिव अर्याल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा (एमाले) की सचिव पद्यमा अर्यालले सङ्घीय संसदमा सपथ ग्रहण गरेपछि सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
- उनले प्रतिपक्षको भूमिकामा सकारात्मक काममा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने र सहकार्यको अपेक्षा राख्ने बताइन्।
- अर्यालले संसद सदस्यको हैसियत जनताको विश्वास र अपेक्षासहितको जिम्मेवारी भएको र पारदर्शिता र सुशासन कायम गराउने काम गर्ने उल्लेख गरिन्।
१२ चैत, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सचिव पद्यमा अर्यालले गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएकी छन् ।
सङ्घीय संसदमा आज सपथग्रहण गरिसकेपछि रासससँग कुरा गर्दै प्रतिपक्षको हैसियतले गुण र दोषका आधारमा सकारात्मक काममा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘प्रतिपक्षको भूमिकामा भएको हुनाले गुण र दोषका आधारमा सकारात्मक काममा हाम्रो सहयोगी भूमिका हुन्छ, त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हुन्छ, सहकार्यको अपेक्षा हुन्छ”, उनले भनिन्, ‘हाम्रो चाहना भनेको जनसेवा र राष्ट्रसेवा हो, यसका लागि धेरै लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, मुलुकको विकास र समृद्धि जनताको आवाजलाई बुलन्द बनाउन आफ्ना भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँछौँ ।’
उनले संसद् सदस्यको हैसियत सपथ ग्रहण गरिरहँदा निजी उपलब्धि नभई जनताको विश्वास र अपेक्षासहितको जिम्मेवारी भएको बताए ।
‘संसदमा हामी प्रतिपक्षको भूमिकामा हुनेछौ, पारदर्शिता र सुशासन कायम गराउने विषयमा खबरदारी गर्ने काम गर्छाै’, उनले भने, ‘अब बन्ने सरकारका निम्ति प्रतिपक्ष भएको हैसियतले विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, राम्रो काममा साथ र सहयोग रहन्छ ।’
