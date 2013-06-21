प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने भएकी छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते १८:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले १२ चैत, काठमाडौंमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नेछिन्।

१२ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने भएकी छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार केहीबेरमा कार्कीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नेछिन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि नागरिक सरकारको नेतृत्व गर्दै पहिलो प्रधानमन्त्रीको रुपमा सुशीला कार्कीले देशको बागडोर सम्हालेकी थिइन् ।

६ महिनाभित्र निर्वाचन गरेर सत्ता सुम्पिने म्यान्डेड पाएअनुसार नै उनी नेतृत्वको सरकारले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो । निर्वाचनबाट रास्वपाले करिब दुई तिहाइ सिट जितेर एकल सरकार बनाउँदैछ ।

शुक्रबार रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । त्यसअघि कार्कीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लागेकी हुन् ।

फागुन २१ गतेको निर्वाचन मानक बन्यो : प्रधानमन्त्री कार्की

निर्वाचन आयोगको जलपान समारोहमा प्रधानमन्त्री

बालुवाटारमा रविलाई प्रधानमन्त्रीले भनिन्- देश रोएको छ, सम्हालिएर अघि बढ्नू

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा महोत्तरीको गाई गौशाला निरीक्षण

प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् जानकी मन्दिरमा पूजा

निर्वाचन सफल भएकामा धन्यवाद दिँदै मुगु हुँदै जुम्ला पुगिन् प्रधानमन्त्री

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

