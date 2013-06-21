डर र अनिश्चय बीच नेतृत्व सम्हालेकी थिएँ : प्रधानमन्त्री कार्की

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदबाट बिदा हुनु अघिल्लो दिन राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेकी छन् ।

२०८२ चैत १२ गते २०:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदबाट बिदा हुनुअघि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको स्मरण गरिन्।
  • उनले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका र घाइते भएकाहरूलाई सम्झँदै 'आज म तपाईंहरू सामु उपस्थित हुँदा मेरो मन केही भारी पनि भएको छ' भनिन्।
  • प्रधानमन्त्री कार्कीले तोडफोड र आगजनीबाट क्षति पुगेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै सबैलाई एक जुट भएर फेरि उठ्न आह्वान गरिन्।

१२ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदबाट बिदा हुनु अघिल्लो दिन राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेकी छन् ।

उनले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको समयमा डर र अनिश्चय बीच सत्ता सम्हालेको स्मरण गरेकी छन् ।

उनले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका, घाइते भएकाहरूलाई सम्झिँदै भनेकी छन्, ‘आज म तपाईंहरू सामु उपस्थित हुँदा मेरो मन केही भारी पनि भएको छ । म सम्झिरहेको छु- ती कलिला बालबालिका जसले भदौ २३ र २४ को घटनामा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो, ती ऊर्जावान किशोर किशोरी जसले आजीवन अपंगता व्यहोर्नुपर्‍यो, जसले परिवार जसले सपना र साहरा गुमाउनुपर्यो ।’

उनले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई एक्लो महसुस नगर्न भन्दै ढाडस पनि दिएकी छन् ।

‘सभ्य र न्यायपूर्ण शासनको आह्वान गर्दै ज्यानको आहुनी दिने सम्पूर्ण सहिदहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । घाइते योद्धाहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना,’ उनले भनेकी छन्, ‘साहरा गुमाउनु भएका परिवारलाई भन्न चाहन्छु – तपाईंहरू एक्लो हुनुहुन्न । तोडफोड र आगजनीबाट ऐतिहासिक धरोहर, व्यवसायिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पतीमा पनि क्षति पुगेकोमा गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दछु ।’

उनले थपेकी छन्, ‘हामी फेरि उठ्नेछौं भन्दै एक जुट हुन सबैलाई आह्वान गर्दछु । भदौ २७ गते मैले यो जिम्मेवारी सम्हाल्दा मेरो मनमा डर र अनिश्चय थियो । तर देश संकटमा रहँदा आशाको दियो बाल्न सकिन्छ कि भन्ने आत्मविश्वास जुटाएर म यहाँ आएकी थिएँ ।’

 

 

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
सुशीला कार्की
Hot Properties

यो निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत आउँदैन भन्ने भाष्य गलत सावित भयो : प्रधानमन्त्री कार्की

जेनजी आन्दोलनका मागहरू नयाँ सरकारले पूरा गरोस् : प्रधानमन्त्री कार्की (पूर्णपाठ)

जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक गरिन् अन्तरिम सरकारका १९२ मुख्य काम (पूर्णपाठ)

धेरै आशा बोकेर बिदा हुँदैछु : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै

फागुन २१ गतेको निर्वाचन मानक बन्यो : प्रधानमन्त्री कार्की

Advertisment

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

