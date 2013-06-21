बालेनको ‘जय महाकाली’ बन्यो युट्युबमा छिटो १० लाख भ्यूज पाउने नेपाली गीत

भ्यूजको गति हेर्दा यसले २४ घण्टामा युट्युबमा सबैभन्दा धेरै हेरिने नेपाली गीतको रेकर्ड राख्ने पक्का छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते २३:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बालेन शाहको नयाँ गीत ‘जय महाकाली’ले रिलिजको ३ घण्टामै युट्युबमा १२ लाख पटक हेरिएको र सबैभन्दा छिटो १० लाख भ्यूज पाउने नेपाली गीत बनेको छ।
  • पहिलो १ घण्टामा १ लाख ७ हजार, दुई घण्टामा ४ लाख ५८ हजार र तीन घण्टामा १ मिलियनभन्दा धेरै भ्यूज गीतले पाएको छ।
  • ‘जय महाकाली’ले २४ घण्टामा सबैभन्दा धेरै हेरिने नेपाली गीतको रेकर्ड तोड्ने पक्का छ, जुन हाल दुर्गेश थापा र सिसन बानियाँको गीतसँग थियो।

काठमाडौं । बालेन शाहको नयाँ गीत ‘जय महाकाली’ ले युट्युबमा कीर्तिमान रच्न थालेको छ । रिलिजको ३ घण्टामै यसलाई १२ लाख पटक हेरिएको छ ।

३ घण्टामा ‘रियल टाइम’ भ्यूज १५ लाख ७४ हजार छ । यसको अर्थ, बालेनको यो गीत युट्युब प्लाटफर्ममा सबैभन्दा छिटो १० लाख भ्यूज पाउने नेपाली गीत बनेको छ ।

पहिलो १ घण्टामा १ लाख ७ हजार भ्यूज, दुई घण्टामा ४ लाख ५८ हजार भ्यूज र तीन घण्टामा १ मिलियनभन्दा धेरै भ्यूजको आँकडा यसले राखेको छ ।

गीतले जसरी तीव्र गतिमा भ्यूज पाइरहेको छ, नेपाली गीतले युट्युबमा पाउने यो दुर्लभ उपलब्धि हो । भ्यूजको गति हेर्दा यसले २४ घण्टामा युट्युबमा सबैभन्दा धेरै हेरिने नेपाली गीतको रेकर्ड राख्ने पक्का छ ।

अहिलेसम्म यो रेकर्ड दुर्गेश थापा र सिसन बानियाँको गीत ‘जाने भए जाम माया’को नाममा छ, जसलाई २४ घण्टाभित्र १६ लाख ३६ हजार पटक हेरिएको थियो ।

दुर्गेशको उक्त गीतले विष्णु माझीको गीत ‘आइन आमा यो तीजमा’ को १५ लाख भ्यूजको रेकर्डलाई उछिनेको थियो । अब यी सबै रेकर्डलाई बालेनको यो गीतले उछिन्ने पक्का छ ।

‘जय महाकाली’ गीतको अडियो ११ वर्षअघि नै रिलिज भैसकेको थियो । रि-मास्टरिङ गरेर यसलाई पुनः रिलिज गरिएको हो । चुनावी अभियानका दृश्य समेट्दै भिडियो तयार पारिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनुको पूर्वसन्ध्यामा गीत रिलिज गरिएपछि गीतले निकै हाइप प्राप्त गरेको देखिएको छ ।

जय महाकाली बालेन शाह
आमा बन्दै इन्दिरा जोशी, सेयर गरिन् ‘बेबी बम्प’ को तस्वीर

आमा बन्दै इन्दिरा जोशी, सेयर गरिन् ‘बेबी बम्प’ को तस्वीर
बर्डफ्लुले पोल्ट्री व्यवसाय संकटतिर, ६५ हजार कुखुरा नष्ट

बर्डफ्लुले पोल्ट्री व्यवसाय संकटतिर, ६५ हजार कुखुरा नष्ट
लयमा फर्कियो संविधान

लयमा फर्कियो संविधान
काठमाडौंमा सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु (तस्वीरहरू)

काठमाडौंमा सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु (तस्वीरहरू)
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन :  संस्थापन र देउवा पक्षको कसरी हुन्छ मिलन ?

कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन :  संस्थापन र देउवा पक्षको कसरी हुन्छ मिलन ?

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

