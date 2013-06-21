प्रधानमन्त्री बन्नुअघि बालेनले ल्याए गीत ‘जय महाकाली’, थप २ पनि ल्याउँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिनुअघि नयाँ गीत ‘जय महाकाली’ युट्युबमा सार्वजनिक गरेका छन्।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेनलाई संसदीय दलको नेताको रुपमा अनुमोदन गरेको केही घण्टामा यो गीत सार्वजनिक भएको हो।
- बालेनले तीन गीत ल्याउने योजना बनाएका छन्, जसमा ‘माया छ’ र ‘सबैलाई हतार छ’ पनि छन् र ती चाँडै सार्वजनिक गरिनेछन्।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथ लिनुअघि हिप-हप गायक समेत रहेका बालेन शाहले बिहीबार नयाँ गीत ‘जय महाकाली’ युट्युबमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदीय दलको नेताको रुपमा अनुमोदन गरेको केही घण्टामा बालेनले गीत ल्याएका हुन् । यसअघि नै अनलाइनखबरले बालेनले ३ वटा गीत ल्याउन लागेको बारे समाचार लेखेको थियो ।
तीनमध्ये विहिबार आएको यो पहिलो गीत हो । बाँकी दुईलाई चाँडै सार्वजनिक गर्न लागिएको बालेन निकट स्रोतले बताएको छ । आज आएको यो गीतको अडियो ११ वर्षअघि नै रिलिज भैसकेको थियो ।
त्यही गीतलाई रि-मास्टर गरेर भिडियोसहित सार्वजनिक गरिएको हो । भिडियोमा बालेनको चुनावी प्रचारका दृश्य समावेश छन् । गीतमा चाहिँ राष्ट्रिय एकता र देशप्रेम समेटिएको छ ।
बालेनका थप दुई गीत आउँदैछन् जसमा सन् २०२१ मा स्पोटीफाईमा आइसकेको त्रिशला गुरुङसँगको गीत ‘माया छ’ र ४ वर्षअघि युट्युबमा अडियो भर्सनमा आइसकेको रचना दाहालसँगको गीत ‘सबैलाई हतार छ’ गीत छन् ।
बालेन निकट स्रोतका अनुसार, सरकार संचालनसँगै बालेनले सांगीतिक कर्मलाई एकसाथ अघि बढाउन चाहेका छन् । काठमाडौंका पूर्वमेयर रहेका ३६ वर्षिय बालेन कान्छा प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । राजनीतिसँगै अहिले पनि उनी हिप-हप क्षेत्रमा सक्रिय छन् । उनका ‘बलिदान’ र ‘साभेज’ जस्ता गीतले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो चर्चा पाएका छन् ।
विश्वका प्रमुख महानगरहरूको संगठन वल्र्ड एसोसिएसन अफ मेजर मेट्रोपोलिसेससँगको एक अन्तर्वार्तामा बालेनले संगीतलाई युवापुस्तालाई देशका गम्भीर मुद्दामा सचेत र संलग्न गराउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको बताएका थिए ।
