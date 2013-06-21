+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बालेन नेतृत्वको सरकारमा कति मन्त्रालय रहलान् ?

बालेनको सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरुको संख्या सकेसम्म कम बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभ्नेबारे छलफल चलिरहेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ चैत १३ गते ६:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले मन्त्रालयहरुको संख्या १५ देखि १८ कायम गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने योजनामा पनि छलफल भइरहेको छ।
  • गाभ्ने गृहकार्य अनुसारको छलफलमा खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास लगायतका मन्त्रालयका नाम पनि आएका छन् ।

१३ चैत, काठमाडौं । नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिसँगै सरकारले मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउने तयारी थालेको छ । आज प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्न लागेका बालेन शाह निकट सचिवालयले कतिपय मन्त्रालयहरु गाभ्ने योजनाका बनाइरहेको हो ।

सरकारले १० साउन, २०७५ मा जारी गरेको कार्यविभाजन नियमावली अनुसार, हाल २१ मन्त्रालय छन् । मन्त्रालय सरहको संरचना समेत रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय जोड्ने हो भने यो संख्या २२ पुग्छ ।

तर अब भने सरकारले मन्त्रालयहरुको संख्या १५ देखि १८ कायम गराउने भनेको छ । रास्वपाको वाचापत्रमा मन्त्रालयहरुको संख्या अधिकतम १८ भन्दा नबढ्ने उल्लेख छ । त्यसो हुदा अहिले भइरहेको कम्तिमा पनि ५ वटा मन्त्रालयलाई अरुमा गाभ्नुपर्नेछ ।

अब बन्ने सरकारको खाका बनाइरहेको बालेनको सचिवालय निकट स्रोतका अनुसार, मन्त्रालयहरुको संख्या सकेसम्म कम बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको हो ।

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सहजताका लागि केही पुराना प्रतिवेदनहरु र कागजातहरु बालेनको टिमलाई पठाइदिएको छ । त्यसअनुसार, बालेन र रास्वपाका केही सीमित नेताहरुको टिमले मन्त्रालय काँटछाटको गृहकार्य गरिरहेको हो ।

खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, शहरी विकासलाई अरु मन्त्रालयमा गाभ्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हटाउनेबारे छलफल

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि हटाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ । कर्मचारी प्रशासन हेर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर संघीय मामिलालाई कानून मन्त्रालयमा गाभ्न सकिनेबारे गृहकार्य भइरहेको हो ।

यसअघिका कैयौं अध्ययनहरुले जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटो जोडिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा विभाग खडा गरेर व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।

पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय गाभ्न सकिने विकल्पवारे गृहकार्य भइरहेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय पनि गाभिएर एउटा मन्त्रालय बनाउने सम्भावनामा छलफल चलिरहेको हो ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भए लगत्तै पनि केही मन्त्रालयहरु घटाउनेगरी गृहकार्य भएको थियो । तर निर्वाचन गराउन गठन भएको सरकारले अन्य काममा हात हालेको भनी आलोचना हुने भएपछि मन्त्रालय कटौतीको योजना रोकिएको थियो ।

अब बन्ने बालेन सरकारले मन्त्रालय कटौतीको निर्णय भने मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषदले नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेपछि मात्रै मन्त्रालयहरुको संख्या र जिम्मेवारी यकिन हुन्छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
बालेन सरकार मन्त्रालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

5 Stories
यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

7 Stories
७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

8 Stories
कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

5 Stories
७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित